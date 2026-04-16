Τουρκία: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα», το μήνυμα του 14χρονου λίγες ώρες πριν σκορπίσει τον θάνατο

Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία έρχονται στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (16.04.2026).

Ο 14χρονος μακελάρης στέλνει ανησυχητικό μήνυμα την Τετάρτη (15.04.2026) πριν από το περιστατικό, σοκάροντας τη γειτονική χώρα και θέτοντας ερωτήματα για την πρόληψη τέτοιων ενεργειών.

Ο 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο της Καχραμάνμαρας στη νότια Τουρκία, σκοτώνοντας 9 συνολικά άτομα, 8 μαθητές και μία καθηγήτρια.

Λίγες ώρες πριν εισβάλλει στο σχολείο και ανοίξει πυρ, ο δράστης είχε γράψει στα αγγλικά σε διαδικτυακό chat room ένα ανατριχιαστικό μήνυμα, αναφέροντας: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα στις τρεις, μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης να είστε έτοιμοι, νιώθω τόσο τελειωμένος σήμερα».

Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με μαρτυρία πατέρα, που όταν είδε άλλους γονείς να προσπαθούν να αφοπλίσουν τον 14χρονο μετά το μακελειό πήγε να τους βοηθήσει, και όπως είπε με ένα μαχαίρι που βρήκε μπροστά του υποστήριξε ότι τον τραυμάτισε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι πιθανό αυτός ο τραυματισμός να προκάλεσε την ακατάσχετη αιμορραγία στον δράστη από την οποία και τελικά πέθανε, όπως διέρρευσε από την ιατροδικαστική έκθεση, και όχι ότι αυτοκτόνησε, όπως είχε αρχικά υποστηριχθεί.

Μάλιστα, ο έφηβος μακελάρης ονομαζόταν Ιησούς και ήταν θαυμαστής του Έλιοτ Ρότζερ, που άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ σκοτώνοντας 6 ανθρώπους το 2014.

Το χρονικό

Το νέο μακελειό συνέβη στις 15 Απριλίου, σε σχολείο στη νότια Τουρκία, όταν ο 14χρονος εισέβαλε με όπλο πυροβολώντας 9 ανθρώπους, ανάμεσά τους 8 μαθητές. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε πως ο δράστης θαύμαζε τον μακελάρη Έλιοτ Ρότζερ που οδήγησε στον θάνατο 9 ανθρώπους για να πάρει εκδίκηση για τις γυναίκες που τον πρόδωσαν.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής αστυνομίας.

Ο έφηβος δράστης, αφού σκότωσε τα θύματά του στη συνέχεια πέθανε κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται. Το όπλο που χρησιμοποίησε, φέρεται πως το άρπαξε από τον πατέρα του που ήταν αστυνομικός επιθεωρητής.

Ο 14χρονος μακελάρης του σχολείου στην Τουρκία

Αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, βρίσκοντας υπολογιστές τους οποίους κατάσχεσαν. Οι αρχές ανέφεραν από την πρώτη στιγμή πως το μακελειό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και όχι τρομοκρατική επίθεση.

Όπως κατέθεσαν επιζώντες από το μακελειό, ο 14χρονος μπήκε σε δύο αίθουσες του σχολείου και ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση. Πέρα από τους νεκρούς, τραυματίστηκαν συνολικά ακόμη 16 άτομα, με 3 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.