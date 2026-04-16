Ενστάσεις του δήμου για τα "απομεινάρια" του φυσικού αερίου στους δρόμους της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Καθώς το εκτεταμένο έργο επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου πλησιάζει στο κέντρο της Πάτρας, αναδεικνύεται ένα σημαντικό θέμα υποδομών έτσι όπως καταλήγουν οι δρόμοι μετά το πέρασμα των αγωγών.

Σύμφωνα με τον δήμο Πατρέων και την αρμόδια επιτροπή του για θέματα που αφορούν στις υποδομές, παρά τη στρατηγική του αξία του έργου, εγείρονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έργα, καθώς και με το κατά πόσο θα διασφαλιστεί η σωστή αποκατάσταση των δρόμων.

Αυτό το διάστημα, σύυμφωνα και με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, οι εργασίες για το φυσικό αέριο βρίσκονται στην οδό Δημοκρατίας στην περιοχή της Οβρυάς. Ωστόσο το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες και σε πιο κεντρικούς δρόμους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση και στη συνέχεια την αποκατάσταση των μεγάλων τομών στο οδόστρωμα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου στον Πύργο, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, επισημάνθηκε ότι στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας βρίσκεται ήδη σε λειτουργία μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η οποία εξυπηρετεί οκτώ μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις δύο δεξαμενές φυσικού αερίου της ΒΙΠΕ, οι οποίες θεωρούνται από τις μεγαλύτερες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, τόσο λόγω της χωρητικότητάς τους όσο και της δυναμικότητας τροφοδοσίας τους.

Μία από αυτές, με την ονομασία «LNG Patra City», προβλέπεται να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της Πάτρας, μόλις ολοκληρωθεί το αστικό δίκτυο, οι εργασίες του οποίου έχουν ήδη προχωρήσει έως την περιοχή του Γλαύκου.