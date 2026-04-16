Πάτρα: Ξανά στο προσκήνιο η η αξιοποίηση της Πειραϊκής- Πατραϊκής

Στην Πάτρα, η αξιοποίηση της Πειραϊκής–Πατραϊκής επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Το ακίνητο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύνθετους βιομηχανικούς χώρους του Δημοσίου, με έντονο ιστορικό και συμβολικό φορτίο.

Το Υπερταμείο εξετάζει τεχνικές λύσεις που θα ενισχύσουν τη λειτουργική και πολεοδομική σύνδεση του συγκροτήματος με το παραλιακό μέτωπο, στοιχείο κρίσιμο για την αναβάθμιση της αξίας του.

Η σύνδεση με τη θάλασσα και το λιμάνι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετατροπή του σε έναν σύγχρονο πόλο ανάπτυξης. Πρόκειται για έναν εκτεταμένο βιομηχανικό οργανισμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική ιστορία της Πάτρας και της ελληνικής βιομηχανίας.

Η σημερινή εικόνα εγκατάλειψης συνοψίζει τη μετάβαση από την ακμή στην αποβιομηχάνιση, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και τη δυναμική επαναξιοποίησης του χώρου.