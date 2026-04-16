Πάτρα: Τι κρυβόταν πίσω από τον 12χρονο που πουλούσε γλαστράκια στους δρόμους;

Σοκαριστική υπόθεση εργασιακής εκμετάλλευσης ανηλίκου ήρθε στο φως στην Πάτρα, όταν ένα 12χρονο αγόρι απευθύνθηκε χθες το μεσημέρι στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια.

Το παιδί κατήγγειλε ότι ο ίδιος του ο πατέρας το εξανάγκαζε επί περίπου δύο χρόνια να πουλάει γλαστράκια σε διάφορες πόλεις, αποκομίζοντας ο ίδιος τα χρήματα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποιήθηκε άμεσα, ειδοποιώντας την Αστυνομία Πάτρας, η οποία εντόπισε το ανήλικο στο κέντρο της πόλης. Βάσει των καταγγελιών του παιδιού, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πατέρας του, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση ανηλίκου, αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, το 12χρονο διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φιλοξενείται προσωρινά. Παράλληλα, αναζητείται κατάλληλη δομή για τη μόνιμη φιλοξενία του, εφόσον η Δικαιοσύνη αποφασίσει την αφαίρεση της επιμέλειας από τον πατέρα του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

15 Απριλίου 2026 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε κλήση από 12χρονο αγόρι, το οποίο ανέφερε ότι πουλάει λουλούδια κατόπιν «εντολής» από τον πατέρα του. Ανέφερε ότι όταν δεν το κάνει δέχεται σωματική και ψυχολογική βία και χρειάζεται βοήθεια να ξεφύγει. Μαζί με το παιδί βρισκόταν ενήλικη γυναίκα που το προέτρεψε να καλέσει.

Αφού ο Ψυχολόγος καθησύχασε τον 12χρονο και τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό για να λάβει τη φροντίδα, την προστασία και την ασφάλεια που έχει ανάγκη, μιλώντας παράλληλα με την ενήλικη γυναίκα και ζητώντας της να παραμείνει με τον 12χρονο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε την Άμεση Δράση να σπεύσει στο σημείο που βρισκόταν το παιδί.

Το παιδί με ασφάλεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Παράλληλα, ο πατέρας συνελήφθη, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του.

Στην παρούσα φάση ο 12χρονος, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παραμένει σε ασφαλές περιβάλλον με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις αρμόδιες υπηρεσίες δίπλα του, εν αναμονή του επόμενου βήματος.

Μία και μόνο κλήση έδωσε τέλος στο μαρτύριο ενός παιδιού.