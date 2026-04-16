Πάτρα: «Συγκρουόμενα» στο κέντρο- Ο Προαστιακός «τσούγκρισε» σταθμευμένο Ι.Χ. στο ύψος της Νόρμαν και ακινητοποιήθηκε- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, στην Πάτρα, όταν συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Νόρμαν.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς ο απολογισμός περιορίστηκε αποκλειστικά σε υλικές ζημιές, τόσο στο όχημα όσο και στον συρμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος του ιδιοκτήτη του οχήματος για παρακώλυση συγκοινωνιών.