Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: «Συγκρουόμενα» στο κέντρο- Ο Προαστιακός «τσούγκρισε» σταθμευμένο Ι.Χ. στο ύψος της Νόρμαν και ακινητοποιήθηκε- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, στην Πάτρα, όταν συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Νόρμαν.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς ο απολογισμός περιορίστηκε αποκλειστικά σε υλικές ζημιές, τόσο στο όχημα όσο και στον συρμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος του ιδιοκτήτη του οχήματος για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προαστιακός Ατύχημα Προαστιακός Ατύχημα Τροχαίο ατύχημα Οδός Νόρμαν
Ειδήσεις
Κοινωνία
827914
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις