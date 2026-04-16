Τουρκία: Πώς ο 14χρονος είχε σχεδιάσει την επίθεση στο σχολείο - Η κατάθεση «κλειδί» του πατέρα

Ξετυλίγεται σταδιακά το «κουβάρι» της πολύνεκρης επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμανμαράς στην Τουρκία, καθώς οι Αρχές φέρεται να εστιάζουν πλέον τόσο στον προγραμματισμό της ενέργειας, όσο και στο οικογενειακό και ψυχολογικό προφίλ του 14χρονου δράστη.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι κυβερνο-επιχειρήσεις κατά περιεχομένου που εξυμνεί τη βία, ενώ λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων.

«Κλειδί» στην υπόθεση θεωρείται σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, έγγραφο που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του ανήλικου, το οποίο αποδεικνύει ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη. Στο εν λόγω έγγραφο, με ημερομηνία δημιουργίας τις 11 Απριλίου – πέντε ημέρες πριν το μακελειό- ο ανήλικος δράστης έγραφε χαρακτηριστικά: «Θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επίθεση στο εγγύς μέλλον».

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια, χωρίς διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις ή οργανωμένα δίκτυα, σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές.

Η κρίσιμη μαρτυρία του πατέρα

Στο πλαίσιο της έρευνας, βαρύνουσα σημασία έχει η κατάθεση που έδωσε ο πατέρας του ανήλικου, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο γιος του παρουσίαζε «τυπικά προβλήματα εφηβείας», ενώ βίωνε έντονο στρες και πίεση εξαιτίας των σχολικών εξετάσεων.

Όπως εξήγησε, αρχικά αναζήτησε βοήθεια από ειδικούς της αστυνομίας, οι οποίοι όμως δεν διέγνωσαν κάτι ανησυχητικό. Στη συνέχεια, ο έφηβος παρακολουθούνταν για ένα δίμηνο από ιδιώτη ψυχολόγο. Κατά την περίοδο αυτή, εντοπίστηκαν δυσχέρειες στην κοινωνική του ένταξη, ενώ επισημάνθηκε η πιθανότητα να χρειαστεί μελλοντικά ψυχιατρική υποστήριξη.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι λεπτομέρειες για το αυξανόμενο ενδιαφέρον του ανήλικου για τον οπλισμό. Ο πατέρας ομολόγησε πως ο γιος του ζητούσε επίμονα να μάθει πότε θα μπορούσε να κάνει χρήση όπλου, φέροντας ως παράδειγμα συνομηλίκους του μεαντίστοιχες εμπειρίες. Παρά τις αρχικές τους προστριβές, ο πατέρας φέρεται να του έδωσε «ελπίδα», διαβεβαιώνοντάς τον πως μελλοντικά και υπό ορισμένους όρους θα μπορούσε να αποκτήσει δικό του όπλο.

Ακόμη πιο ανησυχητική κρίνεται η παραδοχή πως λίγο πριν το συμβάν, επισκέφθηκαν μαζί το σκοπευτήριο της αστυνομίας. Εκεί, ο πατέρας επέτρεψε στον γιο του να πυροβολήσει μερικές φορές με το υπηρεσιακό ή προσωπικό του όπλο, καθοδηγώντας τον μάλιστα προς τον στόχο.

Σχετικά με την παρουσία του παιδιού στο διαδίκτυο, ανέφερε πως ασχολούνταν με ηλεκτρονικά παιχνίδια, ωστόσο τηρούσε άκρα μυστικότητα και έκλεινε την οθόνη μόλις κάποιος εισερχόταν στον χώρο του. Τέλος, ισχυρίστηκε ότι ο οπλισμός του ήταν φυλαγμένος σε ασφαλισμένο σεντούκι και δήλωσε άγνοια για τον τρόπο που ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση σε αυτόν.

Τι έδειξε η ιατροδικαστή εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση έριξε φως στις συνθήκες θανάτου του 14χρονου. Μια εξειδικευμένη ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές και τεχνικούς κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος προήλθε από θανάσιμο πλήγμα με κοφτερό αντικείμενο στο δεξί κάτω άκρο.

Το συγκεκριμένο όργανο, το οποίο διέθετε μία αιχμηρή και μία επίπεδη πλευρά, προκάλεσε σοβαρή βλάβη σε κεντρική αρτηρία, οδηγώντας σε ακατάσχετη αιμορραγία.

Στην αυτοψία καταγράφεται πως ο ανήλικος είχε ύψος 1,79 μ. και βάρος μεταξύ 85-90 κιλών, ενώ στο σώμα του βρέθηκαν ίχνη αίματος, πλαστικές σακούλες στα άκρα και τέσσερα ηλεκτρόδια στην περιοχή της πλάτης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περιγραφή του Νετζμετίν Μπεκτσί, μάγειρα στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού και πατέρα δύο μαθητών του σχολείου. Ο ίδιος έσπευσε στο κτίριομόλις αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, εισερχόμενος από τη δευτερεύουσα είσοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είδε μέλη του προσωπικού να προσπαθούν να συγκρατήσουν τον δράστη στις κλίμακες του κτιρίου. Ο ίδιος επενέβη χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι για να τον ακινητοποιήσει, φοβούμενος περαιτέρω τραυματισμούς. Ανέφερε μάλιστα πως λόγω της διάπλασης του δράστη, στην αρχή θεώρησε πως επρόκειτο για ενήλικα άνδρα έως 30 ετών. Μετά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με τον ίδιο να ψάχνει τα παιδιά του μες στον πανικό. Τελικά εντόπισε την κόρη του, ενώ ο γιος του κατάφερε να προστατευτεί παραμένοντας κρυμμένος στις τουαλέτες.

Παράλληλα, οι Aρχές έχουν εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό χρηστών που προωθούν τη βία ή την τρομοκρατία online. Ήδη έχουν δρομολογηθεί συλλήψεις για 94 άτομακαι έχουν απενεργοποιηθεί 1.104 λογαριασμοί σε κοινωνικά δίκτυα.

Στον τομέα της παιδείας, τα σχολεία στην περιοχή του Καχραμάνμαρας θα παραμείνουν κλειστά για δύο εικοσιτετράωρα, ενώ σε άλλες περιοχές υπάρχουν δυσλειτουργίες λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων των δασκάλων.

Σε συνεργασία των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας, αποφασίστηκε η αυστηροποίηση των περιπολιών γύρω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και η υιοθέτηση μεθόδων για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων.