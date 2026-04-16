Πάτρα: Οι κούνιες «κατέρρευσαν» και τα ξύλα «παίζουν» με τα παιδιά

Απογοητευτική και επικίνδυνη είναι η κατάσταση που επικρατεί σε παιδική χαρά στις Εργατικές Κατοικίες Παραλίας.

Όπως αναφέρει ανάρτηση στην ομάδα στο Facebook "Μεγαλώνοντας παδιά στην Πάτρα" η παιδική χαρά βρίσκεται υπό κατασκευή τα δύο τουλάχιστον τελευταία χρόνια ενώ πριν μια εβδομάδα κατέρρευσαν οι κούνιες και έμειναν... τα ξύλα!

Αναλυτικά περιγράφει την κατάσταη ως εξής:

Αυτή η παιδική χαρά βρίσκεται κάτω από το σπίτι μου, εργατικές κατοικίες Παραλίας. Είναι υπό κατασκευή τα τελευταία δύο χρόνια ( τουλάχιστον). Ξήλωσαν τα παιχνίδια που ήταν ακατάλληλα με την προϋπόθεση ότι θα τα αντικαταστήσουν με καινούργια. Μέχρι ώρας είναι όπως βλέπετε.

Το χειρότερο όμως είναι ότι εδώ και μία εβδομάδα έπεσαν οι παιδικές κούνιες και έχουν μείνει εκεί όπως βλέπετε στις φωτογραφίες με ξύλα εκτεθειμένα σε κίνδυνο για μικρά παιδιά. Στον δήμο έχω καλέσει αλλά δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Τί μου προτείνετε; Θέλουν τα παιδιά να παίξουν κάτω από το σπίτι τους και αυτή η παιδική χαρά είναι ακατάλληλη και επικίνδυνη με αποτέλεσμα να φεύγουμε εκτός γειτονιάς.