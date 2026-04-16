Η απόλυτη παρακμή στην πλατεία Παντανάσσης, στην καρδιά της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης παρουσιάζει η πλατεία Παντανάσσης, στην καρδιά της Πάτρας, με τα προβλήματα να έχουν συσσωρευτεί εδώ και καιρό χωρίς να έχει δοθεί κάποια ουσιαστική λύση.

Οι τοίχοι γύρω από την πλατεία είναι γεμάτοι από γκράφιτι, κάθε είδους, τα πεζοδρόμια φθαρμένα και τα παγκάκια σε κακή κατάσταση. Η έλλειψη συστηματικής συντήρησης είναι ορατή σε κάθε γωνία του χώρου, ο οποίος αποτελεί και σημείο συνάντησης για παιδιά και νέους που ασχολούνται με το σκέιτμπορντ, αξιοποιώντας τις επίπεδες επιφάνειες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πλατεία έχει γίνει και σημείο συγκέντρωσης για ομάδες Ρομά, που χρησιμοποιούν τον χώρο σε τακτική βάση

Η συνολική εικόνα που αποτυπώνεται σήμερα στην πλατεία Παντανάσσης απέχει πολύ από αυτή που θα ανέμενε κανείς για έναν κεντρικό δημόσιο χώρο.