Πάτρα: Συνελήφθη για ληστεία σε οικία και κλοπή σε πρακτορείο ΟΠΑΠ

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για υποθέσεις ληστείας και κλοπής, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ, όταν ο κατηγορούμενος εισήλθε σε οικία και, ασκώντας σωματική βία στον ιδιοκτήτη, αφαίρεσε το ποσό των 50 ευρώ καθώς και ένα τάμπλετ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν τον δράστη εντός της κατοικίας και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου και συνελήφθη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας εμπλέκεται και σε υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, όταν φέρεται να αφαίρεσε από ταμείο πρακτορείου ΟΠΑΠ το ποσό των 1.800 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.