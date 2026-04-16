Νέο καταφύγιο αδέσποτων στο Αίγιο- Έργο-ορόσημο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς- Έτοιμο έως το 2027

Ένα σημαντικό έργο για την προστασία των αδέσποτων ζώων ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο Δήμος Αιγιαλείας, με την κατασκευή του πρώτου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή να μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

«Η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί από το 2023, ωστόσο νομικές περιπλοκές που προέκυψαν μετά τον διαγωνισμό καθυστέρησαν την έναρξη του έργου. Με την ανάδειξη αναδόχου να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το καταφύγιο αναμένεται να είναι έτοιμο στα μέσα του 2027, στην έξοδο του Αιγίου, στον δρόμο προς Διακοπτό», αναφέρει στο thebest.gr ο αντιδήμαρχος αδέσποτων ζώων Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που έχει βραβευτεί για την ανιδιοτελή προσφορά του στα αδέσποτα ζώα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος φροντίζει να ξεκαθαρίσει τον χαρακτήρα του νέου χώρου, «πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το καταφύγιο δεν είναι χώρος εγκλεισμού ζώων, αλλά χώρος προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης. Είναι ένας χώρος που οφείλει να υπάρχει σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Δεν είναι να βγαίνουμε, μαζεύουμε και τα κλείνουμε σε ένα κλουβί. Μαζί με τους εθελοντές κάνουμε στον δήμο μας πολύ σημαντικό έργο», επισημαίνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αιγιαλείας έχει ήδη αποσπάσει διακρίσεις για τις δράσεις του στον τομέα αυτό, λαμβάνοντας βράβευση από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και κατακτώντας την 9η θέση ανάμεσα στους κορυφαίους δήμους της χώρας στη διαχείριση και προστασία των αδέσποτων ζώων.