Τι αναμένεται να αλλάξει στη «γεωγραφία» της παραλιακής της Πάτρας- Τι ισχύει με τα καταστήματα της Ηρώων Πολυτεχνείου

Αλλαγή, στην «γεωγραφία» της παραλιακής της Πάτρας και συγκεκριμένα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, με τα καταστήματα που βρίσκονται στην πλευρά της Μαρίνας να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού ανάπλασης από τον Δήμο Πατρέων.

«Τα κτίρια που στεγάζονται τώρα καταστήματα εστίασης ανήκουν στον Δήμο Πατρέων, οπότε το κλείσιμο κάποιων από αυτά δεν οφείλεται σε αύξηση ενοικίων ή στη δύσκολη εύρεση πάρκινγκ. Όπως γνωρίζουμε, κάποια από αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τη δημοτική αρχή στο πλαίσιο της ανάπλασης της Μαρίνας και του παραλιακού μετώπου. Δεν τίθεται θέμα μετακίνησης της διασκέδασης σε άλλα σημεία της πόλης, για λόγους μόδας ή τάσης, καθώς όπως έχει ήδη πει ο ΣΚΕΑΝΑ, η εστίαση στην πόλη είναι υπερκορεσμένη και παντού υπάρχουν καφέ και εστιατόρια, χωρίς να βγαίνουν τα έξοδά τους. Η Πάτρα τα βράδια, μετά τις 10, είναι άδεια και τα καταστήματα το ίδιο. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά», διευκρινίζει στο thebest.gr, ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος.

Πιο αναλυτικός για το τι ακριβώς πρόκειται να αλλάξει, είναι ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής: «Δεν ισχύει ότι σε όσα καταστήματα λήγει το συμβόλαιό τους δεν θα ξαναενοικιαστούν. Τον Οκτώβριο του 2025 πήραμε τη νομιμοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης. Κάποια κτίρια από αυτά θα παραμείνουν χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάποια θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Μαρίνας με βάση το πλάνο της ανάπλασης -διοικητικές υπηρεσίες, πλυντήρια κ.ο.κ.- ενώ κάποια άλλα θα γκρεμιστούν, όπως ο πρώτος όροφος του «Λάγιος», και κάποια άλλα θα παραμείνουν σε ναυταθλητικούς συλλόγους, όπως είναι και τώρα», αναφέρει μιλώντας στο thebest.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ένα από τα καταστήματα έχει ήδη βάλει λουκέτο για ιδίους λόγους και όχι λόγω έξωσης. Παράλληλα, το κατάστημα που αναμένεται να «μετακινηθεί» στην πλατεία Πίνδου βρίσκεται ακόμα σε φάση αναμονής, καθώς οι ιδιοκτήτες φέρεται να μην έχουν καταλήξει εάν θα κρατήσουν και το υπάρχουν. Το συγκεκριμένο κτίριο, πάντως, σύμφωνα με τον δημοτικό σχεδιασμό, προβλέπεται να παραμείνει χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος.