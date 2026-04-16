Πάτρα: 12χρονος ζήτησε βοήθεια από το "Χαμόγελο του Παιδιού"- Τι συνέβη

Βοήθεια από το "Χαμόγελο του Παιδιού" ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες ένα 12χρονο αγόρι στην Πάτρα, το οποίο ο πατέρας του φέρεται να το εξανάγκαζε να δουλεύει σε διάφορες περιοχές.

Το παιδό φέρεται να μην άντεχε άλλο να περιπλανιέται και να πουλά πράγματα και τα χρήματα να πηγαίνουν στον πατέρα του, γι αυτό και τηλεφώνησε στον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Ακολούθησε κινητοποίηση και ενημερώθηκε η αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί βρίσκεται για προσωρινή φιλοξενία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ενώ ο πατέρας σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη.