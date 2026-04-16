Στα χέρια της Πυροσβεστικής ο υπαίτιος της φωτιάς στα Σελιανίτικα

Ένα άτομο συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ορεινή περιοχή της Αιγιάλειας, κοντά στα Σελιανίτικα και πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, ο άνδρας έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχό του και να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Ο συλληφθείς θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς και πέραν της ποινικής διαδικασίας, αντιμετωπίζει και την επιβολή υψηλού διοικητικού προστίμου βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα με 12 άτομα, καθώς επίσης και μία υδροφόρα του Δήμου Αιγιαλείας.