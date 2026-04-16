Αιγιάλεια: Φωτιά σε ορεινή περιοχή κοντά στα Σελιανίτικα - ΦΩΤΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς

Στο σημείο επιχειρούν 22 άντρες της Πυροσβεστικής με 11 οχήματα και δύο τμήματα πεζοπόρα με 12 άντρες.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Φωτιά ξέσπασε σε ορεινή περιοχή της Αιγιάλειας, κοντά στα Σελιανίτικα και πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες ζώνες.