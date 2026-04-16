Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε βάρος συγγενών κατηγορουμένου για τη δολοφονία στο «Αβαντάζ»

Σε σύλληψη 33χρονου και της 52χρονης θείας του προχώρησαν οι αρχές, σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που συνδέεται έμμεσα με την υπόθεση θανατηφόρου ξυλοδαρμού στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ», στην Πάτρα.

Ο 33χρονος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Ασφάλεια στο παρελθόν, ενώ τρία άλλα πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον βρίσκονται ήδη προφυλακισμένα για την ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 33χρονος κατηγορείται ως διακινητής ναρκωτικών, ενώ εντοπίστηκε την ώρα που πωλούσε κοκαΐνη αντί 60 ευρώ στα Ζαρουχλέϊκα. Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σωματικά στους αστυνομικούς. Συνελήφθη επίσης ο αγοραστής της ουσίας.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

80,4 γραμμάρια κοκαΐνης

1 χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

1 πιστόλι και 29 φυσίγγια

Μετρητά ύψους 15.390 ευρώ

1 συσκευή εντοπισμού GPS και κινητά τηλέφωνα

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.