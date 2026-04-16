Λήμνος: Καρέ καρέ η αεροδιακομιδή επιβάτη από κρουαζιερόπλοιο με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Κόβει την ανάσα το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη από την αεροδιακομιδή που έγινε χθες, ενός επιβάτη από κρουαζιερόπλοιο, με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στη Λήμνο.

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) του επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse», στη Λήμνο, την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το κρουαζιερόπλοιο έπλεε 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού του βορείου Αιγαίου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη 130η Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο επιβάτης βρισκόταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο όταν παρουσίασε πρόβλημα στην καρδιά του.