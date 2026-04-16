Σούλι Πατρών: Προφυλακίστηκε ο 32χρονος για τους πυροβολισμούς

Στις φυλακές του Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο 32χρονος που είχε παραδοθεί στις Αρχές για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι, αφού κρίθηκε προφυλακιστέος από τον Ανακριτή Πατρών, μετά την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης είχε παραδοθεί οικειοθελώς, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του βασικού κατηγορουμένου, 30χρονου αλβανικής υπηκοότητας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.