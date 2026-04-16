Σκοτώθηκε ο Αλεξάντερ Μάνιγκερ - Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και δη στην Αυστρία, καθώς ο 48χρονος πρώην τερματοφύλακας, Αλεξάντερ Μάνινγκερ, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με τρένο.

“Η ΣΦ Αούστρια Σάλτσμπουργκ θρηνεί για τον Αλεξάντερ Μάνινγκερ. Με μεγάλη συγκίνηση και σοκ πληροφορηθήκαμε το τραγικό δυστύχημα στο Nußdorf, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του”, έγραψε η ομάδα σε ανάρτησή της στo X.