Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, σε ηλικία 59 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το Μεγάλο Σάββατο (11/4) έφυγε από τη ζωή.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, όπως και ο αδελφός του, Βασίλης, έκανε σπουδαία καριέρα στο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής ενώ ήταν και 29 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα.

Με τον ΠΑΟΚ έφτιαξε το όνομά του, καθώς αγωνίστηκε για 8 χρόνια, καταγράφοντας 214 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 32 γκολ.

Αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού και είναι ένας από τους πιο φαντεζί και περίτεχνους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Βόρεια Ελλάδα.

Ποιος ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και την τελευταία αγωνιστική της περιόδου 1985-86 πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στην Α' Εθνική στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα, αγωνιζόμενος ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μαλιούφα. Αποτέλεσε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της ομάδας με καλύτερη χρονιά του, όσον αφορά τον τομέα του σκοραρίσματος, την περίοδο 1987-88 όπου και πέτυχε 9 τέρματα σε 26 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον "Δικέφαλο του Βορρά" για να συνεχίσει στον Εδεσσαϊκό. Έπειτα από μια επιτυχημένη χρονιά με την ομάδα της Έδεσσας ακολούθησε η συμφωνία με τον Πέτρο Θεοδωρίδη και τον Ηρακλή το 1995. Μετά από μια σεζόν υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του αντί 17 εκ. δραχμών.

Συνέχισε τη σταδιοδρομία του στη Β' Εθνική. Το 1997-98 αγωνίστηκε με τα χρώματα του Άρη Θεσσαλονίκης, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και έπειτα φόρεσε για τρία χρόνια τη φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στον οποίο και έκλεισε την καριέρα του. Ο Στέφανος Μπορμπόκης είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα και των τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης υπήρξε διεθνής με την εθνική Ελλάδας, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 17 Φεβρουαρίου του 1988 στον φιλικό εντός έδρας αγώνα εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν υπό τις οδηγίες του Μίλτου Παπαποστόλου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Βασίλη Δημητριάδη. Είχε μέχρι το 1992 συνολικά 29 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 6 τέρματα. Ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1988 αγωνίστηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων, εναντίον της Γαλλίας.

Ως προπονητής έχει περάσει από τους πάγκους του Κιλκισιακού, του Θερμαϊκού, της Ένωσης Θράκης και της Αναγέννησης Γιαννιτσών, όλες ομάδες Γ' Εθνικής.