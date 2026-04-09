ΣΔΥ Πατρών: Μήνας επιτυχιών

Πλούσια κ ποικίλη ήταν η δραστηριότητα μελών -δρομεων τουΣΔΥΠ το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου μιας κ συμμετείχαν επιτυχώς σε αγώνες δρόμου κ βουνού σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας.

Αναλυτικα:

Το Σάββατο 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους δρομέων απ'όλη την Ελλάδα ο 78ος Δρόμος Θυσίας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, αγώνας δρόμου 9χλμ.,στα πλαίσια των εορτασμών της διακοσιοστης επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων.Οι δρομείς ξεκίνησαν απ'την Ιερά Μονή του Αγίου Συμεών κ τερμάτισαν στον Κήπο των Ηρώων της πόλης του Μεσολογγίου απονέμοντας με την συμμετοχή τους στον αγώνα δρόμου ελάχιστο φόρο τιμής στους ηρωικούς κατοίκους του Μεσολογγίου που θυσιάστηκαν κατά την έξοδο τους απ'την πόλη τον Απρίλιο του 1826!

Στον αγώνα δρόμου έλαβαν μέρος επιτυχώς τα μέλη μας: ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (41:40), ΚΟΛΙΑΔΗΣ Γιάννης (43:44), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα (48:24)- 1η ηλικιακής κατηγορίας 60-64, ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος (48:35), ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία (49:53), ΚΟΥΡΛΕΣΗ Μαγδαληνή (50:27), ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή (50:55), ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (57:18), ΨΑΧΟΣ Φώτιος (57:47), ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα (1:01:00)-3η ηλικιακής κατηγορίας 60-64, ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Δώρα (1:05:58), ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πελαγία, ΣΤΟΥΜΠΟΥ Ναυσικά (1:06:21).

Την Κυριακή 5 Απριλίου διεξήχθη στο πανέμορφο νησί της Ύδρας το Hydra's Trail Event 2026.Στη γραμμή εκκίνησης των αγώνων βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά το μέλος του συλλόγου μας ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας,ο οποίος στη διαδρομή "Rock Race" 15,3 χλμ.τερματισε 3ος γενικής με χρόνο 1:49:54 ανεβαίνοντας κ φέτος στο βάθρο των νικητών!

Στη διαδρομή Rookie Trail Race συμμετείχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ Αλίκη,η οποία τερμάτισε τον αγώνα σε χρόνο 1:07:30.

Την Κυριακή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Λειβαδιά το "HELICON MOUNTAIN RACE 2026", αγώνες βουνού με κύριο αγωνιστικό πεδίο το μυθικό βουνό του Ελικώνα.Εκκινηση κ τερματισμός των αγώνων ήταν το Ανοιχτό Πέτρινο θέατρο της Κρύας,στις Πηγές της Κρύας Λειβαδιάς.

Στον αγώνα Helikon Sky Race 38 km με θετική υψομετρική τα 2200 μέτρα το μέλος του συλλόγου μας ΜΕΝΑΓΙΑΣ Ανδρέας τερμάτισε σε χρόνο 7ω41λ37δ.

Στον αγώνα Basic 14km με θετική υψομετρική τα 700 μέτρα το μέλος του συλλόγου μας ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος κατετάγη 8ος στη γενική κ 3ος στην ηλικιακή κατηγορία 40-49 με χρόνο 1ω34λ17δ.

Την Κυριακή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν στο Στενό Αρκαδίας τα "Γεωργαντεια 2026"(-120 χρόνια απ'τη Μεσολυμπιαδα του 1906) προς τιμήν του Ολυμπιονίκη Γεωργαντά Νικολάου,ο οποίος στη Μεσολυμπιαδα των Αθηνών του 1906 κατέκτησε 3 μετάλλια (1 χρυσό κ 2 χάλκινα) γράφοντας ανεξίτηλα το όνομα του στην ολυμπιακή ιστορία. Στον αγώνα δρόμου 10 χλμ.το μέλος του συλλόγου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλειος κατετάγη 8ος στη γενική κ 1ος την ηλικιακή κατηγορία 40-49 με χρόνο 43:10.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις του συλλόγου για την συμμετοχή τους κ τις επιτυχίες τους στους αγώνες δρόμου κ βουνού που έλαβαν μέρος το περασμένο Σαββατοκύριακο εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!