Μεγάλη πρόκριση της πατρινής Νάσιας Μεσίρη στον τελικό του άλματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Osijek.

Σημαντική διάκριση
Μια ακόμη πρόκριση στον τελικό του άλματος πανηγύρισε η Ελληνική Γυμναστική με την Αθανασία Μεσίρη στo Osijek, στην πρώτη ημέρα των προκριμματικών στο παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης γυμναστικής!
Η νεαρή πρωταθλήτρια τερμάτισε 6η στον προκριματικό του άλματος με 13,449 βαθμούς ως μέσο όρο (1ο άλμα: 13,266 β., 2ο άλμα: 13,266) και σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό του Μ. Σαββάτου (11/04, 16:08 – 16:48 ώρα Ελλάδας), με απευθείας μετάδοση από την Cosmote TV.
Αντίπαλοί της στον τελικό του άλματος γυναικών θα είναι, κατά σειρά πρόκρισης:
Karina Schoenmaier
Charlize Moerz
Lia-Monica Fontaine
Teja Belak
Hillary Heron
Athanasia Mesiri
Ruby Stacey
Benedetta Gava
Στον προκριμάτικο αγώνα του διζύγου γυναικών αγωνίστηκε και η Αρετή-Παρασκευή Παγώνη καταλαμβάνοντας την 33η θέση με 11,333 δείχνοντας την ανοδική της πορεία, καθώς εκτέλεσε ένα πρόγραμμα με αρχική αξία 4.6, ενώ στο ίδιο όργανο η Αθανασία Μεσίρη βαθμολογήθηκε με 10.666 με αρχική αξία 4.2 και κατέλαβε την 41η θέση.
Τη δεύτερη ημέρα των προκριματικών η Μεσίρη αγωνίζεται στις ασκήσεις εδάφους. Άτυχη στάθηκε η Μιχαέλλα Σουλελέ η οποία τραυματίστηκε και δεν θα αγωνιστεί στη δοκό ισορροπίας.
Η οικογένια της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας συγχαίρει τους αθλητές και τους προπονητές τους για τις επιτυχίες τους.
Προπονητής της ο Ηλίας Τσοπάνογλου
