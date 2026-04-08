Ο Απόλλων Πατρών έχασε (για μια ακόμα φορά) από τον Προμηθέα 2014 με 86-77

Οι γηπεδούχοι προβάδισμα πρόκρισης
Αναμετρήσεις για τα Play Off και Play Out πραγματοποιήθηκαν σήμερα (29/3) για τη Β΄ Φάση του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος της National League 1.
Ξεχώρισε η νίκη του Προμηθέα 2014 επί του Απόλλωνα στην παράταση και πλέον προηγείται με 2-1 νίκες στη σειρά.
Play Off
2ος Όμιλος
Τετάρτη 8 Απριλίου
ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Π. 86-77 παρ. (2-1)
Πανελευσινιακός-Εθνικός Λιβαδειάς 78-74 (2-1)
ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Π. 86-77 (2-1)
Διαιτητές: Σκαλτσής-Καλογριάς-Κονταξάκης
Δεκάλεπτα: 21-18, 38-41, 58-53, 70-70, 86-77 (παρ.)
ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Κιόσια 28, Κομνιανίδης 16 (2), Πρέκας 18 (4), Δενδής 9 (3), Σοϊλεμετζίδης 3 (1), Πούλος 4, Αλεξανδρόπουλος, Μέγγος 4, Σταμούλος 4, Οικονομίδης, Παπαδάτος
Απόλλων Πατρών (Καλαμπάκος): Παπαφωτίου 19 (5), Kιέρ 9 (1), Σταμάτης 11 (2), Κώττας 27, Χειλάρης, Μανάκας 9, Ζούμπος 2, Τζόλος, Ανέστης
Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ.
Πρόγραμμα
2η αγωνιστική
18/04/2026 17:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
22/04/2026 17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
3η αγωνιστική (αν χρειαστεί)
22/04/2026 20:00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
25/04/2026 17:00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
2 νίκες - 3 ήττες σε 5 επίσημες αναμετρήσεις ο απολογισμός του Απόλλωνα με την θυγατρική του Προμηθέα...
2025-2026
Απόλλων - Προμηθέας 2014 100-98
Προμηθέας 2014 - Απόλλλων 72-58
Προμηθέας 2014 - Απόλλων 86-77
2024-2025
Απόλλων - Προμηθέας 2014 97-80
Προμηθέας 2014 - Απόλλων 73-72
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων πλησιάζουν στο φινάλε τους και η στέψη των πρωταθλητών θα γίνει αντίστοιχα στο Άργος Ορεστικό και στους Αγίους Θεοδώρους από τις 15 ως τις 19 Απριλίου.
Το Final 8 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ Άργους Ορεστικού. Την πρόκριση έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, η ΔΕΚΑ, ο ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας με την Β’ Φάση να ολοκληρώνεται σήμερα (7/4).
Η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων θα φιλοξενηθεί στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και στο Κρομμυώνιο Κλειστό γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων. Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο είναι οι Ανόρθωση Βόλου,Απόλλων Πατρών, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Παναθλητικός, Πάνθηρες Καβάλας, ΠΑΟΚ και Πρωτέας Βούλας.
Η κλήρωση της τελικής φάσης των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων και Νεανίδων θα πραγματοποιηθεί αύριο (8/4) στις 13.00
Στην τελική φάση συμμετέχουν οι οκτώ κορυφαίες ομάδες από όλη την Ελλάδα σε κάθε κατηγορία, οι οποίες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μέσα από τις προηγούμενες φάσεις των πρωταθλημάτων. Σας περιμένουμε στο Άργος Ορεστικό και στους Αγίους Θεοδώρους να δούμε την επόμενη γενιά του ελληνικού μπάσκετ και τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας στην κατηγορία!
