Ο Απόλλων Πατρών έχασε (για μια ακόμα φορά) από τον Προμηθέα 2014 με 86-77

Αναμετρήσεις για τα Play Off και Play Out πραγματοποιήθηκαν σήμερα (29/3) για τη Β΄ Φάση του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος της National League 1.

Ξεχώρισε η νίκη του Προμηθέα 2014 επί του Απόλλωνα στην παράταση και πλέον προηγείται με 2-1 νίκες στη σειρά.

Play Off

2ος Όμιλος

Τετάρτη 8 Απριλίου

ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Π. 86-77 παρ. (2-1)

Πανελευσινιακός-Εθνικός Λιβαδειάς 78-74 (2-1)

Διαιτητές: Σκαλτσής-Καλογριάς-Κονταξάκης

Δεκάλεπτα: 21-18, 38-41, 58-53, 70-70, 86-77 (παρ.)

ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Κιόσια 28, Κομνιανίδης 16 (2), Πρέκας 18 (4), Δενδής 9 (3), Σοϊλεμετζίδης 3 (1), Πούλος 4, Αλεξανδρόπουλος, Μέγγος 4, Σταμούλος 4, Οικονομίδης, Παπαδάτος

Απόλλων Πατρών (Καλαμπάκος): Παπαφωτίου 19 (5), Kιέρ 9 (1), Σταμάτης 11 (2), Κώττας 27, Χειλάρης, Μανάκας 9, Ζούμπος 2, Τζόλος, Ανέστης

Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ.

Πρόγραμμα

2η αγωνιστική

18/04/2026 17:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

22/04/2026 17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

3η αγωνιστική (αν χρειαστεί)

22/04/2026 20:00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

25/04/2026 17:00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

2 νίκες - 3 ήττες σε 5 επίσημες αναμετρήσεις ο απολογισμός του Απόλλωνα με την θυγατρική του Προμηθέα...

2025-2026

Απόλλων - Προμηθέας 2014 100-98

Προμηθέας 2014 - Απόλλλων 72-58

Προμηθέας 2014 - Απόλλων 86-77

2024-2025

Απόλλων - Προμηθέας 2014 97-80

Προμηθέας 2014 - Απόλλων 73-72