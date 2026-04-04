Αδιανόητος διασυρμός Προμηθέα, βαριά ήττα Απόλλωνα, θρίαμβος Γλαύκου

Ο Παναθηναϊκός με επτά απουσίες, έκανε πάρτι στο Τόφαλος
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ισοπεδωτικός απέναντι στον Προμηθέα και επέστρεψε στις νίκες με 96-63 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Κορυφαίος για τους πράσινους ο Μήτογλου με 21 πόντους (6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα) και 9 ριμπάουντ. Ενθαρρυντική εμφάνιση από τον Μάριους Γκριγκόνις που έδειξε έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του και πέτυχε 16 πόντους (5/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα) και μοίρασε 6 ασίστ.
Πολύ καλός για τους ηττημένους ο Γκραντ με 18 πόντους (6/9 τρίποντα).
Η ομάδα των εννέα παικτών του Εργκίν Αταμάν έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο πρώτο μέρος και δεν χρειάστηκε να κουραστεί στο δεύτερο.
Το σκορ από 14-14 έγινε 30-73 με επί μέρους σερί 16-59!!!!
Ήταν η 13 (!!!) ήττα του Προμηθέα στα 14 τελευταία παιχνίδια του (όλα το 2016) σε όλες τις διοργανώσεις...
Οι απουσίες του Παναθηναϊκού AKTOR
Ο Εργκίν Αταμάν δεν ειχε στη διάθεσή του επτά παίκτες με τους Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στον τέταρτο μετακάρπιο), Νίκο Ρογκαβόπουλο (θλάση στους οπίσθιους μηριαίους), Βασίλη Τολιόπουλο (ενοχλήσεις στους προσαγωγούς) και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ (φλεγμονή) να είναι τραυματίες. Ακόμη ο Τζέντι Όσμαν, που ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ήταν διαθέσιμος και τη θέση του στην οκτάδα ξένων πήρε ο Μάριους Γκριγκόνις. Τέλος στην Αθήνα έμειναν και οι Ματίας Λεσόρ – Κέντρικ Ναν, που τιμωρήθηκαν με ποινή μίας αγωνιστικής από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για την αψιμαχία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Οι απουσίες του Προμηθέα
Ο Μάριος Μπατής δεν είχε στη διάθεσή του τον μακροχρόνια απόντα Γκρέι (έχει επιστρέψει στις προπονήσεις), αλλά και τους Λάγιο (κάταγμα έξω σφυριού) και Καραγιαννίδη (ενοχλήσεις στη μέση). Αντιθέτως στη διάθεση του Έλληνα προπονητή και της Πατρινής ομάδας ήταν μετά από καιρό ο Χάμοντς, ενώ για πρώτη φορά στην αποστολή είναι και ο Κρίστι Κιόσα.
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΓΛΑΥΚΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ/ΑΟΠΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
Με τον Κογιώνη να αποτελεί «κολόνα» σε ένα ακόμη παιχνίδι, ο Γλαύκος Έσπερος θριάμβευσε έναντι του Πανελευσινιακού, το οποίο κέρδισε με 76-60 στη Πάτρα, και έκανε δική του δεύτερη θέση.
Στα πλέι οφς θα βρεθεί και ο Εθνικός που κέρδισε στη Λιβαδειά με 76-70 τον Ηλυσιακό, έχοντας σε κυριαρχικό απόγευμα τον Τόλα. Ουσιαστικά αυτό το αποτέλεσμα έριξε το ενδιαφέρον στο ποια ομάδα από τις τρεις ομάδες θα έκανε το… λάθος και θα απέφευγε τα πλέι άουτ.
Χάλια ο Απόλλων
Ο Απόλλων γνώρισε εκτός έδρας ήττα από τον Έσπερο Λαμίας με 86-77, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της National League 1.
Τα 10λεπτα: 24-22, 51-34, 66-59, 86-77.
Tερμάτισε πίσω και από τον Γλαύκο κα τον Προμηθέα 2014, ο χειρότερος δηλαδή τω ν τριών Αχαιών, 4ος συμπεριλαμβανομένου και του Προμηθέα...
Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας στα ημιτελικά των play-off της NL1!
Ιστορική νίκη επί του Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης - Panelefsiniakos B.C. και 2η θέση στην κανονική περίοδο του Β΄ Ομίλου της NL1 για την ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ που πέρασε απευθείας στην τετράδα των play-off
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 76 - 60 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 13-11, 31-36 (ημιχ.), 55-52, 76-60.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 7, Μπαζίνας 9 (1), Νεόφυτος 2, Καφέζας 11 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 14 (1), Φραντζής, Allen 12, Καρατζάς, Κογιώνης 19, Αδαμόπουλος 2, Γκάτζιος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρης): Γεραμάνης 5 (1), Ιωάννου 11 (2), Πιουσκούλογλου 2, Καλογερογιάννης, Σκαράκης, Βαφειάδης 2, Σταμέλος 11 (1), Σταθόπουλος 6 (1), Κυριλής 8 (1), Ρεκουνιώτης 6, Αναγνωστόπουλος 9.
Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ
26η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1
Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της National League 1, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επικράτησε 85-77 του ΕΑ Προμηθέας 2014. Αναλυτικά ο αγώνας:
Κρόνος Αγίου Δημητρίου-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-77
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Καλογριάς-Καραπαπάς
Δεκάλεπτα: 25-17, 45-39, 69-60, 85-77
ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Κομνιανίδης 23 (3), Πρέκας 17 (1), Κιόσια 13, Πούλος 9, Σοϊλεμετζίδης 8 (2), Μέγγος 4, Αλεξανδρόπουλος 3 (1), Δενδής, Σταμούλος, Οικονομίδης, Παπαδάτος
Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης εδώ
National League 1
2ος Όμιλος
Παρασκευή 3 Απριλίου
Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-77
Σάββατο 4 Απριλίου
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Πανελευσινιακός 76-60
Εθνικός Λιβαδειάς-Ηλυσιακός 76-70
Ιόνιος-ΠΟΚ Έσπερος 79-65
Παγκράτι-ΝΟ Σαρωνίδας 66-68
Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Απόλλων Π. 86-77
Βαθμολογία (ΤΕΛΙΚΗ):
1.Κρόνος Αγίου Δημητρίου 45 (21-3)
2.Γλαύκος Έσπερος 2014 40 (16-8)
3.Προμηθέας 2014 40 (16-8)
4.Πανελευσινιακός 39 (15-9)
5.Εθνικός Λιβαδειάς 37 (13-11)
6.Απόλλων Πατρών 37 (13-11)
7.Παγκράτι 36 (12-12)
8.Ηλυσιακός 36 (12-12)
9.Ιόνιος Κέρκυρας 33 (9-15)
10.Έσπερος Λαμίας 33 (9-15)
11.Σαρωνίδα 33 (9-15)
12.Έσπερος Καλλιθέας 28 (4-20)
*Η ΑΕΝ Κηφισιάς αποχώρησε από το πρωτάθλημα
