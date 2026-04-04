Αδιανόητος διασυρμός Προμηθέα, βαριά ήττα Απόλλωνα, θρίαμβος Γλαύκου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ισοπεδωτικός απέναντι στον Προμηθέα και επέστρεψε στις νίκες με 96-63 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κορυφαίος για τους πράσινους ο Μήτογλου με 21 πόντους (6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα) και 9 ριμπάουντ. Ενθαρρυντική εμφάνιση από τον Μάριους Γκριγκόνις που έδειξε έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του και πέτυχε 16 πόντους (5/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα) και μοίρασε 6 ασίστ.

Πολύ καλός για τους ηττημένους ο Γκραντ με 18 πόντους (6/9 τρίποντα).

Η ομάδα των εννέα παικτών του Εργκίν Αταμάν έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο πρώτο μέρος και δεν χρειάστηκε να κουραστεί στο δεύτερο.

Το σκορ από 14-14 έγινε 30-73 με επί μέρους σερί 16-59!!!!

Ήταν η 13 (!!!) ήττα του Προμηθέα στα 14 τελευταία παιχνίδια του (όλα το 2016) σε όλες τις διοργανώσεις...

Οι απουσίες του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ειχε στη διάθεσή του επτά παίκτες με τους Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στον τέταρτο μετακάρπιο), Νίκο Ρογκαβόπουλο (θλάση στους οπίσθιους μηριαίους), Βασίλη Τολιόπουλο (ενοχλήσεις στους προσαγωγούς) και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ (φλεγμονή) να είναι τραυματίες. Ακόμη ο Τζέντι Όσμαν, που ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ήταν διαθέσιμος και τη θέση του στην οκτάδα ξένων πήρε ο Μάριους Γκριγκόνις. Τέλος στην Αθήνα έμειναν και οι Ματίας Λεσόρ – Κέντρικ Ναν, που τιμωρήθηκαν με ποινή μίας αγωνιστικής από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για την αψιμαχία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι απουσίες του Προμηθέα

Ο Μάριος Μπατής δεν είχε στη διάθεσή του τον μακροχρόνια απόντα Γκρέι (έχει επιστρέψει στις προπονήσεις), αλλά και τους Λάγιο (κάταγμα έξω σφυριού) και Καραγιαννίδη (ενοχλήσεις στη μέση). Αντιθέτως στη διάθεση του Έλληνα προπονητή και της Πατρινής ομάδας ήταν μετά από καιρό ο Χάμοντς, ενώ για πρώτη φορά στην αποστολή είναι και ο Κρίστι Κιόσα.