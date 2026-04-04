Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Μια ανάσα από την άνοδο

Σήμερα (4/4) στις 6.00 μ.μ. στο κλειστό γυμναστήριο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι η Ακαδημία των Σπορ στον πιο κρίσιμο αγώνα της χρονιάς, αντιμετωπίζει την Πολιτεία στην αυλαία του πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας που συμμετάσχει.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως πριν έξι χρόνια πάλι η ομάδα της Πάτρας πήρε πάλι το πρωτάθλημα Β' εθνικής και την άνοδό της στην Α2 Εθνική κατηγορία, μέσα έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό της.

Έτσι και αύριο καλείται να επαναλάβει το ίδιο.

Ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Παπαγιαννόπουλος τονίζει: "έχω εμπιστοσύνη στους αθλητές μου και στον υπέροχο κόσμο μας που μας στηρίζει με όλες τους τις δυνάμεις. Όλα τα παιδιά επιθυμούν διακαώς την νίκη και την άνοδο στην Α2. Είμαστε πανέτοιμοι και μαζί με τους φιλάθλους μας αύριο στο Κουκούλι θα το επιδιώξουμε.

Το Κουκούλι αύριο πρέπει να φορέσει πάλι τα ‘’ γιορτινά του ‘’ και όλοι μαζί να συμμετέχουμε σε ακόμη μια γιορτή του αθλήματος, όπως στην φωτογραφία στον τελικό του κυπέλλου ανδρών το 2019.

Η Πάτρα και θέλει και μπορεί και θα ανέβει στην Α2 εθνική στην κατηγορία που τους αρμόζει".