Κυπελλούχος με τον Ολυμπιακό η πατρινή πολίστρια Ντένια Κουρέτα

Ένας πολύ σπουδαίος τελικός, διαφήμιση για την υδατοσφαίριση. Ένας αγώνας-ντέρμπι από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος στο κατάμεστο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα.

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής με 15-13 απέναντι στον ΝΟ Βουλιαγμένης, και πανηγύρισε τον 7ο τίτλο (σε εννέα διοργανώσεις και ισάριθμους τελικούς) στο Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Ένας γαλαξίας αστέρων έπαιζε μέσα στην πισίνα, κορίτσια που αναδείχθηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες το περασμένο καλοκαίρι και γενικότερα έχουν φέρει πολύ σπουδαίες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Το θέαμα ήταν αντάξιο. Τελικός πολύ υψηλού επιπέδου, με εναλλαγές στο σκορ, σπουδαία γκολ, μεγάλες αποκρούσεις από την Ιωάννα Σταματοπούλου και την Μαρίνα Κοτσιώνη. Άμυνες βγαλμένες από σεμινάρια, επιθέσεις με μοιρογνωμόνιο. Ο Ολυμπιακός, περισσότερο ψύχραιμος στο τέλος, υπερασπίστηκε τον τίτλο του. Ο ΝΟ Βουλιαγμένης, πανάξιος φιναλίστ, βρέθηκε πολλές φορές μπροστάρης στο σκορ. Θα προσπαθήσει στη συνέχεια της χρονιάς να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή.



Ο ΝΟ Βουλιαγμένης κράτησε την πρωτοπορία στο α’ οκτάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει τον τρόπο και να ισοφαρίζει άμεσα. Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Φωτεινής Τριχά διαμόρφωσε το 4-4 της πρώτης περιόδου.

Η Στεφανία Σάντα έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες» στη β’ πλέον περίοδο και ενώ νωρίτερα η ομάδα της έχασε πέναλτι (δοκάρι), Ο ΝΟ Βουλιαγμένης όμως αυτή τη φορά σε αλλαγή ρόλων, ανταπέδωσε (6-6 και το ντέρμπι συνεχίζεται). Στα 2:35 η ομάδα του Λαιμού πέρασε και πάλι μπροστά σε φάση με παραπάνω με την Ασπασία Φουράκη να χρίζεται σκόρερ. Στα 00.25 η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη σημείωσε το 7-7 και στη τελευταία φάση του ημιχρόνου η Ιωάννα Σταματοπούλου «νίκησε» την Έλενα Ξενάκη.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το δεύτερο τέρμα της Λόλα Μουλχάουζεν στα 6:42, ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη επίθεση (6:26) η Φωτεινή Τριχά (πέναλτι) επίσης με το δεύτερο τέρμα της. Στα 3:55 ο κόουτς του Ολυμπιακού δικαιώθηκε σε challenge, και η Φωτεινή Τριχά εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι (9-8). Η άμυνα του ΝΟΒ έβγαλε επίθεση με λιγότερο, η Λόλα Μουλχάουζεν στα 2:26 έφερε για μια ακόμα φορά τον τελικό στα ίσια, 9-9. Στο 1:47 πολύ δύσκολο τέρμα από την Κίτι Λιν Γιούστρα, πέρασε μπροστά η ομάδα της Βουλιαγμένης, 10-9. Εκπληκτική λόμπα της Χριστίνας Σιούτη, 10-10 στο 1:16.και «buzzer bitter» της Βασιλικής Πλευρίτου, 11-10 ο περυσινός κυπελλούχος.

Τελική ευθεία ενός πολύ σπουδαίου αγώνα: ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στον τελικό προηγήθηκε με δυο τέρματα (12-10). Ο ΝΟ Βουλιαγμένης έχασε ευκαιρία με παραπάνω και ενώ είχε προηγηθεί τάιμ άουτ της Κικής Λιόση, στο 4:43 αντίθετα σκόραρε ο Ολυμπιακός με τον ίδιο τρόπο (Β.Πλευρίτου) η διαφορά πήγε στο +3, 13-10. Πέναλτι για τον ΝΟΒ στα 4:26, η Λόλα Μουλχάουζεν μείωσε 13-11. Η ίδια μείωσε και άλλο στα 3:37, 13-12, πάλι στο γκολ ο τελικός. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με ένα εκπληκτικό γυριστό σουτ στα 2:33 σημείωσε το 14-12, ενώ μια καθοριστική φάση για την εξέλιξη του τελικού έγινε στη συνέχεια με τον ΝΟ Βουλιαγμένης να μην σκοράρει με δυο παραπάνω. Σκόραρε όμως με μια παραπάνωμε την Ασπασία Φουράκη, στα 00.41, 14-13. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με πέναλτι (μπήκε νωρίτερα η Έλενα Ξενάκη) «σφράγισε» την νίκη της ομάδας της στα 00.08.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13-15

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-3, 3-4, 3-4

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιούστρα 4, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Άντριους, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Βασιλική Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά.

Οι εννιά τελικοί

2018 (Καρπενήσι) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 14-11

2019 (Χίος) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-8

2020 (Παλαιό Φάληρο) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16-4

2021 (Βουλιαγμένη) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 11-8

2022 (Λάρισα) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ 14-7

2023 (Πάτρα) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 11-6

2024 (Βουλιαγμένη) ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13-11 στα πέναλτι (κ.δ. 9-9)

2025 (Βόλος) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 12-10

2026 (Λάρισα) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13-15

Τα τρόπαια:

Ολυμπιακός 7

Βουλιαγμένη 1

Εθνικός 1

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 342 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα. Αυτός ήταν ο 32ο τίτλος για το πόλο γυναικών και το έβδομο Κύπελλο.

Η λίστα με τους 342 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 32

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 74 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 32 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)