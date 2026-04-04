Αχαγιά '82: Το 2ο Τουρνουά Παλαίμαχων «ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ»

Η διοίκηση του ΑΟ Αχαγιά '82 - Αυγέρος με αίσθημα ευθύνης και τιμής, ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 2ου Τουρνουά Παλαίμαχων «ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ».

Η φετινή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου στις 13:00, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Κάτω Αχαΐας.

Στην αναμέτρηση θα δώσουν το «παρών» παλαιοί αθλητές της Αχαγιάς 82 και του Αχαϊκού, σε έναν αγώνα που έχει γίνει πλέον θεσμός. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η απόδοση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο αθλητή μας, Γιώργο Σουλελέ, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο τοπικό μπάσκετ και στην οικογένεια του συλλόγου μας.

Προσκαλούμε τους φιλάθλους, τους παλιούς συμπαίκτες και όλους τους πολίτες της Δυτικής Αχαΐας να παρευρεθούν στο γήπεδο, για να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη ενός εξαιρετικού ανθρώπου και αθλητή, μέσα από το άθλημα που τόσο αγάπησε.

"Η μνήμη είναι το μόνο ρόδο που δεν μαραίνεται ποτέ. Παίζουμε για τον Γιώργο."