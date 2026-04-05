Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας ανέβηκε στην Α2 χάντμπολ

Ακαδημία των Σπορ Πάτρας – Πολιτεία= 29-27 (ημ. 14-12).

Τα 5λεπτα: 1-2,4-4,4-4,7-5,10-9,14-12 (ημ.), 14-14,16-16, 21-21, 24-22, 25-26, 29-27.

Οι 2λεπτες αποβολές: 5-5. Τα πέναλτι: 2/4 - 3/5.

Διαιτήτευσαν οι διεθνείς διαιτητές: Φωτακίδης - Κινατζίδης.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ: (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 2, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 4, Κολιούλης, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 9, Γεωργίου 6, Σκόνδρας, Ιωαν. Γιαννακούρας 2, S. Muniz, Αϊβάζης 1, Ψυχογιάννης, Βασιλειάδης 4, Σμυρνιώτης, Αγγ. Γιαννακούρας, Αποστόλου, Παπακωστόπουλος, Τυφτικίδης 2.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Αλέξης Διαμαντόπουλος): Τηνιακός, Σιατράς 2, Μάινας 3, Παναγόπουλος, Κάτρης, Παναγιωταρόπουλος 5, Στάθης 1, Καμπουρέλης 4, Μαρκοπουλιώτης 2, Ορφανόπουλος 6, Σιδηρόπουλος 2, Τραπεζάρης, Βασιλείου 2, Γκίκας, Μπιτζής, Κεδέρης.

Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας επανέλαβε τον στόχο της, την άνοδο στην Α2 χάντμπολ, όπως είχε κάνει και το 2019 μετά από μια διακοπή ενός χρόνου στην Β' εθνική.

Δεν θα κάνουμε σχολιασμό ενός καταπληκτικού αγώνα χάντμπολ που ήταν διαφήμιση για το άθλημα:

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο στο Κουκούλι, η Πάτρα, όπως είχε δηλώσει άλλωστε, συμμετείχε σε μια ΓΙΟΡΤΗ του αθλήματος.

Οι φίλαθλοι μας πραγματικά ο 8ος παίκτης μας !!!

Για την ομάδα της Πολιτείας που είχε στην σύνθεσή της ένα δικό μας παιδί:

‘’ η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή ‘’. Το ότι έμειναν στο γήπεδο και μας χειροκρότησαν στην απονομή… αυτό δηλώνει πολλά.

Ιδιαίτερη μνεία για τους διεθνείς διαιτητές Χ. Κινατζίδη και Ι. Φωτακίδη, αλλά και της ΚΕΔ/ΟΧΕ δια του προέδρου της Κώστα Κατσίκη θα γίνει προσεχώς.

Για τον αγώνα που διαιτητεύσαν: δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Πέρασαν απαρατήρητοι από 800 και πλέον φιλάθλους και από 18 και 18 αθλητές-τεχνικούς και των δύο ομάδων.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ, πάνω στην χαρά μας, ίσως ξεχάσουμε κάποιους, αλλά θα το τολμήσουμε:

στους 800 και πλέον φιλάθλους που απόλαυσαν έναν συναρπαστικό αγώνα, ίσως είναι λίγο...

τον Δήμο Πατρέων δια του αντιδημάρχου Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλου που έκανε τις απονομές και τους δημοτικούς συμβούλους...

Νυν και πρώην στελέχη και υπαλλήλους του ΠΕΑΚ Πάτρας...

Τα τμήματα βόλεϊ του Ερυθρού Αστέρα και του Ερμή Πατρών...

Τους Black Wolves του Απόλλων Πάτρας…

Νυν και πρώην παράγοντες ομάδων και αθλητές-τριες της χειροσφαίρισης, του βόλεϊ, του μπάσκετ, του πόλο, του ποδοσφαίρου και του στίβου που παρευρέθηκαν στις κερκίδες...

Τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής…

Τα παιδιά και τους γονείς των Ακαδημιών μας...αλλά και των γονέων των αθλητών μας που ήρθαν από την Αθήνα, Λουτράκι και Αίγιο για να τα απολαύσουν.

Την γυναικεία μας ομάδα χάντμπολ και τα τμήματα μας Σκάκι, Roller και Skate…

Τους υποστηρικτές και χορηγούς μας…

Τους ανώνυμους φίλους που μας βοήθησαν και κατά την διάρκεια της χρονιάς…και επιθυμούν την ανωνυμία τους, γιατί απλά αγαπούν το άθλημα…

Την Ισπανική ‘’παροικία ‘’ των φοιτητών του Erasmus στην Πάτρα και τους Ισπανούς αθλητές S. Muniz και M. Tallon...

Τον διοικητή του Γ' Α.Τ. Νικόλαο Μεϊντάνη και τα στελέχη του για τα διακριτική παρουσία τους στην γιορτή μας...

Καλές Γιορτές και Καλό Πάσχα σε όλους και όλες.