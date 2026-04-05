Ο πατρινός Νίκος Ηλιόπουλος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου

Μία ακόμη πρόκριση σε τελικούς πανηγυρίζει η Ελληνική Γυμναστική στο παγκόσμιο κύπελλο του Κάιρου με τον πατρινό πρωταθλητή Νίκο Ηλιόπουλο να καταλαμβάνει την 8η θέση με βαθμολογία 12.666, ενώ στο ίδιο όργανο ο Αλκίνοος Νικόλαος Γραικός βαθμολογήθηκε με 11.900 και κατέλαβε την 13η θέση.

Ο Νίκος Ηλιόπουλος αγωνίστηκε και στο δίζυγο και με βαθμολόγια 13.333 κατέλαβε την 12η θέση, η οποία σε συνδυασμό με την 6η θέση στο Μπακού του δίνουν μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στις ασκήσεις εδάφους ο Αντώνης Τανταλίδης έδειξε ότι είναι σε ανοδική πορεία και παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και βαθμολογήθηκε με 13.500 και έμεινε οριακά εκτός οκτάδας καταλαμβάνοντας την 9η Θέση, ενώ στο στο ίδιο όργανο ο Αλκίνοος Νικόλαος Γραικός βαθμολογήθηκε με 11.800 και κατέλαβε την 27η Θέση.

Στον ίππο με λαβές Αλκίνοος Νικόλαος Γραικός βαθμολογήθηκε με 12.200 και κατέλαβε την 18η θέση, ενώ ο Αντώνης Τανταλίδης βαθμολογήθηκε με 10.033 και κατέλαβε την 25η Θέση.

Στο δίζυγο γυναικών η Μαγδαληνή Τσιώρη βαθμολογήθηκε με 12.366 και κατέλαβε την 13η θέση, ενώ η Αλεξάνδρα Εμεινίδου βαθμολογήθηκε με 9.233 και κατέλαβε την 27η θέση.

Στο άλμα γυναικών η Αλεξάνδρα Εμεινίδου βαθμολογήθηκε με 11.783 καταλαμβάνοντας την 23 θέση.

Στις ασκήσεις εδάφους η Αλεξάνδρα Εμεινίδου βαθμολογήθηκε με 9.666 καταλαμβάνοντας την 27η θέση, ενώ στο στο ίδιο όργανο η Νικολέτα Βλαχάβα βαθμολογήθηκε με 10.333 και κατέλαβε την 25η θέση.

Στην δοκό γυναικών η Μαγδαληνή Τσιώρη βαθμολογήθηκε με 11.100 και κατέλαβε την 23η θέση, ενώ η Νικολέτα Βλαχάβα βαθμολογήθηκε με 9.566 και κατέλαβε την 30η θέση.

Την ομάδα συνοδεύουν οι προπονητές Δημήτριος Ράφτης, ο Θεόφιλος Λαλεχός και ο Κώστας Χατζηζήσης και Λευτέρης Κοσμίδης – η φυσικοθεραπεύτρια Σολογκόρ Ηρίνα καθώς και οι κριτές Αναστασία Δόντη και Σταύρος Γαλερός.

Η οικογένεια της Ελληνικής συγχαίρει τους αθλητές και τους προπονητές τους και τους εύχεται καλή επιτυχία!

Στον Λευτέρη Πετρουνια που θα αγωνιστεί στον τελικό των κρίκων διεκδικώντας ένα ακόμη μετάλλιο Κυριακή 5/4/26 στις 14:00 και στον Νίκο Ηλιόπουλο, ο οποίος θα αγωνιστεί στον τελικό του μονόζυγου την Μεγάλη Δευτέρα 6/4/26 στις 14:00.

Όλοι οι τελικοί θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από το Cosmote TV.