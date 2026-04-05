Λευτέρης Πετρούνιας: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Κάιρο World Cup

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε μία ακόμη σπουδαία διάκριση, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία του παρουσία στην ενόργανη γυμναστική.

Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» επικράτησε του ανταγωνισμού και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο World Cup που διεξάγεται στο Κάιρο.

Οι Λιού και Αβετισιάν, οι δύο ανταγωνιστές του Πετρούνια δεν κατάφεραν να τον περάσουν και έμειναν πίσω του, συμπληρώνοντας το βάθρο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέβηκε έτσι… σκαλοπάτι, σε σχέση με την προ ενός μηνός παρουσία του στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, όπου είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου:

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου (Κίνα) – 13.866

Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066