Πιο κοντά στην παραμονή τους, Παναχαϊκή και Θύελλα

Βαθμό - «χρυσάφι» στις καθυστερήσεις πήρε η Παναχαϊκή (5/4) η οποία και ισοφάρισε σε 2-2 μέσα στην Αγυιά τον Α.Ο. Λουτρακίου για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ.

Και πλέον θα τα παίξει όλα για όλα για την παραμονή στην Γ΄ Εθνική κατηγορία, την τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ την Μ. Τετάρτη (8/4) με αντίπαλο τον Πανθουριακό.

Με αυτό το αποτέλεσμα δίνει το δικαίωμα και στη Θύελλα να ελπίζει σε παραμονή, καθώς πέρασε από το Γύθειο σε ένα ματς – παρωδία, ενδεικτικό του τρόπου που επέλεξε η ΕΠΟ να διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα.

Από το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, οι παίκτες του Πανγυθεατικού αποχωρούσαν ένας – ένας, υποτίθεται λόγω τραυματισμού, μέχρι που έμεινε με 6 στο 61′ και διεκόπη οριστικά το παιχνίδι στο 0-4.

Τα αποτελέσματα:

Play offs

ΠΑΣ Πύργος – Μιλτιάδης 5-1 (13′ Φερεκίδης, 30 Μακρής, 50′ Μπαρμπαρούσης πέν., 61′ Μούσια – 67′ Στρέμπας)

Ζάκυνθος – Κόρινθος 3-0 (3′ Μούντριχας, 16′ Μπαστακός, 21′ Δούμας)

Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-0

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών 0-4 (5′ Ντ. Χρυσανθακόπουλος, 15′ Πεν. Σκεπετάρης, 30′ Ντίνος, 49′ Γιάννος) – Διακοπή

Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς 3-1 (38′ , 42′, 56′ Αγγελής / 54′ Μάλλης)

Παναχαϊκή – Λουτράκι 2-2 (23′, 93′ Νιφορόπουλος – 64′ Τσέλιος, 76′ Καπαρός)

Βαθμολογίες

Play offs

Πύργος 4 54-12 63

Ζάκυνθος 4 58-15 61

Παναιγιάλειος 4 46-15 60

Κόρινθος 4 39-39 36

Μιλτιάδης 4 34-34 34

Πέλοπας 4 22-38 31

Play outs

Λουτράκι 4 29-20 38

Παναχαϊκή 4 44-29 34

Πανθουριακός 4 38-29 34

Θύελλα 4 29-31 33

Ερμής Μελ. 4 15-49 10

Πανγυθεατικός 4 8-105 2

Η επόμενη αγωνιστική (5η – τελευταία) – Μ. Τετάρτη 8/4

ΠΛΕΪ ΟΦ

ΠΑΣ Πύργος – Πέλοπας Κιάτου

Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος

Κόρινθος – Μιλτιάδης

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Θύελλα Πατρών – Λουτράκι

Παναχαϊκή – Πανθουριακός

Ερμής Μελιγούς – Πανγγθεατικός