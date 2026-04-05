Πιο κοντά στην παραμονή τους, Παναχαϊκή και Θύελλα

Ισόπαλος ο Παναιγιάλειος
Βαθμό - «χρυσάφι» στις καθυστερήσεις πήρε η Παναχαϊκή (5/4) η οποία και ισοφάρισε σε 2-2 μέσα στην Αγυιά τον Α.Ο. Λουτρακίου για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ.
Και πλέον θα τα παίξει όλα για όλα για την παραμονή στην Γ΄ Εθνική κατηγορία, την τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ την Μ. Τετάρτη (8/4) με αντίπαλο τον Πανθουριακό.
Με αυτό το αποτέλεσμα δίνει το δικαίωμα και στη Θύελλα να ελπίζει σε παραμονή, καθώς πέρασε από το Γύθειο σε ένα ματς – παρωδία, ενδεικτικό του τρόπου που επέλεξε η ΕΠΟ να διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα.
Από το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, οι παίκτες του Πανγυθεατικού αποχωρούσαν ένας – ένας, υποτίθεται λόγω τραυματισμού, μέχρι που έμεινε με 6 στο 61′ και διεκόπη οριστικά το παιχνίδι στο 0-4.
Τα αποτελέσματα:
Play offs
ΠΑΣ Πύργος – Μιλτιάδης 5-1 (13′ Φερεκίδης, 30 Μακρής, 50′ Μπαρμπαρούσης πέν., 61′ Μούσια – 67′ Στρέμπας)
Ζάκυνθος – Κόρινθος 3-0 (3′ Μούντριχας, 16′ Μπαστακός, 21′ Δούμας)
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-0
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών 0-4 (5′ Ντ. Χρυσανθακόπουλος, 15′ Πεν. Σκεπετάρης, 30′ Ντίνος, 49′ Γιάννος) – Διακοπή
Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς 3-1 (38′ , 42′, 56′ Αγγελής / 54′ Μάλλης)
Παναχαϊκή – Λουτράκι 2-2 (23′, 93′ Νιφορόπουλος – 64′ Τσέλιος, 76′ Καπαρός)
Βαθμολογίες
Play offs
Πύργος 4 54-12 63
Ζάκυνθος 4 58-15 61
Παναιγιάλειος 4 46-15 60
Κόρινθος 4 39-39 36
Μιλτιάδης 4 34-34 34
Πέλοπας 4 22-38 31
Play outs
Λουτράκι 4 29-20 38
Παναχαϊκή 4 44-29 34
Πανθουριακός 4 38-29 34
Θύελλα 4 29-31 33
Ερμής Μελ. 4 15-49 10
Πανγυθεατικός 4 8-105 2
Η επόμενη αγωνιστική (5η – τελευταία) – Μ. Τετάρτη 8/4
ΠΛΕΪ ΟΦ
ΠΑΣ Πύργος – Πέλοπας Κιάτου
Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος
Κόρινθος – Μιλτιάδης
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
Θύελλα Πατρών – Λουτράκι
Παναχαϊκή – Πανθουριακός
Ερμής Μελιγούς – Πανγγθεατικός
