Νέες διακρίσεις για την άρση βαρών του Πέλοπα Πάτρας

Στο βάθρο ανέβηκε ξανά η Μαριλία Μιχαλοπούλου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πρωτάθλημα Παίδων, Κορασίδων, Εφήβων & Νεανίδων, που πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΚ Πανοράματος στην Θεσσαλονίκη(3-4 Απριλίου), αφιερωμένο στην μνήμη του Ολυμπιονίκη Δημητρίου Ζαρζαβατσίδη. Κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, σε Αρασέ, Εμπολε Ζετέ και Σύνολο στην κατηγορία 53κ Νεανίδων.

Η αθλήτρια του Γιώργου Τρυπαναγνωστόπουλου πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, με ατομικό ρεκόρ στο Αρασέ (50 κιλά), ατομικό ρεκόρ στο Εμπολε Ζετέ (64 κιλά) και στο σύνολο με 114 κιλά με άρτια τεχνική. Στις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου βρέθηκαν η Βαγγέλογλου Μαρία στην πρώτη θέση και η Βασιλείου Πολυξένη-Μαρία στην τρίτη θέση, αμφότερες του Άθλου Θεσσαλονίκης.

Η Μαριλία Μιχαλοπούλου ολοκλήρωσε μια άκρως επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, που ξεκίνησε με το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό με τον Πέλοπα Πατρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών, ακολούθησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα και έκλεισε με την τελευταία σπουδαία επιτυχία και το αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Πλέον το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στον “τελευταίο αγώνα” και τις Πανελλαδικές εξετάσεις που ως μαθήτρια Τρίτης Λυκείου έχει θέσει και εκεί υψηλούς στόχους προσπαθώντας με επιμέλεια για το καλύτερο.

