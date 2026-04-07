Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο Ρουμάνος προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου μετά από νοσηλεία ημερών.

Ο θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου αναφέρει: «Σήμερα, Τρίτη, 7 Απριλίου 2026, γύρω στις 20.30, διαπιστώθηκε ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν ένας από τους πιο τιμημένους προπονητές και ποδοσφαιριστές της Ρουμανίας, ο πρώτος που προκρίθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1984.

Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στην καρδιά τους ως εθνικού συμβόλου. Ο Θεός να τον αναπαύσει!».

Σπουδαία καριέρα ως παίκτης και προπονητής

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν ένας από τους προπονητές με τους περισσότερους τίτλους όλων των εποχών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, ο Λουτσέσκου κέρδισε έξι τίτλους Πρωταθλήματος Ρουμανίας με τη Ντινάμο Βουκουρεστίου και είχε επίσης αγωνιστεί στις ΦΚ Σπόρτουλ Στουντεντέσκ και Κ. Κορβίνουλ Χουνεντοάρα. Σε επίπεδο εθνικής, έκανε 70 εμφανίσεις για την Εθνική Ρουμανίας, όπου ήταν ο αρχηγός της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Ο Λουτσέσκου είχε προπονήσει διάφορες ομάδες σε Ρουμανία, Ιταλία, Τουρκία, Ουκρανία και Ρωσία. Είναι γνωστός για τη δωδεκάχρονη θητεία του στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας κατακτώντας 8 τίτλους Πρωταθλήματος Ουκρανίας, 6 τίτλους Κυπέλλου Ουκρανίας, 7 Σούπερ Καπ Ουκρανίας και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 2008-2009. Κέρδισε επίσης τρόπαια στην Ουκρανία με τη Ντιναμό Κιέβου, καθώς και τίτλους πρωταθλήματος με τη Ντινάμο Βουκουρεστίου και τη Ραπίντ Μπουκουρέστι στη Ρουμανία και τίτλους πρωταθλήματος με τη Γαλατασαράι και τη Μπεσίκτας στην Τουρκία.

Ο Λουτσέσκου αναδείχθηκε Ρουμάνος Προπονητής της Χρονιάς το 2004, 2010, 2012, 2014 και 2021 και Προπονητής της Χρονιάς στην Ουκρανία το 2006 και μεταξύ 2008 και 2014. Το 2013, του απονεμήθηκε το βραβείο Προπονητής της Δεκαετίας στη Ρουμανία και το 2015 έγινε το πέμπτο άτομο που ήταν προπονητής ομάδας σε 100 αγώνες του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, μετά τους Αλεξ Φέργκιουσον, Κάρλο Αντσελότι, Αρσέν Βενγκέρ και Ζοζέ Μουρίνιο. Κατατάσσεται επίσης δεύτερος πίσω από τον Φέργκιουσον όσον αφορά τα επίσημα τρόπαια που έχει κερδίσει (37).