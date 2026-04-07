Δικαστική εξέλιξη: Σώθηκε η Παναχαϊκή, ...σώζεται η Θύελλα!

Ξεκαθάρισε το τοπίο πλέονκαι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα πλέον όσον αφορά την τελευταία αγωνιστική των play outs της Γ’ Εθνικής στον 4ο Ομιλο της Γ' Εθνικής, που θα διεξαχθεί την Μ. Τετάρτη.

Νωρίτερα είχαμε τη γνωστοποίηση της απόφασης για την ένσταση που είχε καταθέσει ο Πανθουριακός στο παιχνίδι με το Λουτράκι.

Η ομάδα της Μεσσηνίας κέρδισε την ένσταση (για αντικανονική συμμετοή παίκτη από το Λουτράκι), που σημαίνει πως παίρνει στα χαρτιά το παιχνίδι με σκορ 3-0, ενώ από το Λουτράκι εκτός από τους τρεις βαθμούς της νίκης, του αφαιρείται και ένας επιπλέον.

Αρα, λοιπόν δημιουργούνται νέα δεδομένα, καθώς το παιχνίδι της χρονιάς είναι αυτό της Θύελλας με το Λουτράκι με τους «κυανόλευκους» να θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν στην κατηγορία και να υποβιβαστεί η ομάδα της Κορινθίας.

Παράλληλα σώθηκε και μαθηματικά η Παναχαϊκή που είναι είναι καλύτερη στις ισοβαθμίες, άρα επί της ουσίας έχει σωθεί ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι με τον αδιάφορο βαθμολογικά Πανθουριακό, όμως για να είναι 100% σίγουρη και για να μην μπλέξει σε ενστάσεις και προσφυγές θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη.

H βαθμολογία πλέον είναι η εξής:

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Πανθουριακός 4 41-29 37

Παναχαϊκή 4 44-29 34

Λουτράκι 4 28-20 34

=============

Θύελλα 4 29-31 33

Ερμής Μελ. 4 15-49 10

Πανγυθεατικός 4 8-105 2

* Οι τρεις τελευταίοι υποβιβάζονται



Play offs

Πύργος 4 54-12 63

========

Ζάκυνθος 4 58-15 61

Παναιγιάλειος 4 46-15 60

Κόρινθος 4 39-39 36

Μιλτιάδης 4 34-34 34

Πέλοπας 4 22-38 31

* Ο πρώτος πάει στα μπαράζ ανόδου

Η επόμενη αγωνιστική (5η – τελευταία) – Μ. Τετάρτη 8/4

ΠΛΕΪ ΟΦ

ΠΑΣ Πύργος – Πέλοπας Κιάτου

Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος

Κόρινθος – Μιλτιάδης

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Θύελλα Πατρών – Λουτράκι

Παναχαϊκή – Πανθουριακός

Ερμής Μελιγούς – Πανγγθεατικός

