Ρεκόρ και μετάλλια για το Αθλόραμα Πάτρας

Στους πρώτους διασυλλογικούς αγώνες, ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ, που σηματοδοτούν και την έναρξη του ανοιχτού στίβου για το 2026, συμμετείχαν δώδεκα (12) νεαροί αθλητές κ αθλήτριές από το Αθλόραμα, γεννημένοι το 2013 &14.

Τα παιδιά ήταν καλά προετοιμασμένα, χάρηκαν τον αγώνα και σημείωσαν σπουδαίες προσωπικές επιδόσεις στο σύνολό τους, κατακτώντας και τέσσερα (4) μετάλλια.

Συγκεκριμένα:

1ος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με 270 βαθμούς

(1ος στο Μήκος με 5.11 πολύ μεγάλη επίδοση για την ηλικία του, 2ος στα 60μ. 8.40, 4ος στα 800μ. 2.36.06)

3η ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ στα 800μ με επίδοση 2.53.16

Τα υπόλοιποι αθλητές – τριες που αγωνίστηκαν είναι:

ΚΟΡΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΜΑΡΚΕΛΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΝΙΝΕΤΑ

ΝΙΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Επίσης στο Αναπτυξιακό κύπελλο αλμάτων αγωνίστηκε η ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στα άλμα σε ύψος , όπου υπερέβη το 1.33 (ατομικό ρεκόρ)

Στα παιδιά δόθηκαν και Πασχαλινά δώρα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ