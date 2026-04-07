Πρωτάθλημα Εργαζομένων: προηγείται η ΕΛ-ΑΣ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 01/04/2026 η 7η αγωνιστική του 40ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Εργαζομένων που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή.

Κάποιες ομάδες έχουν ξεχωρίσει και προσπαθούν να πλασαριστούν όσο πιο ψηλά μπορούν στη γενική κατάταξη και κάποιες άλλες παλεύουν για να μπουν στην πρώτη οχτάδα ώστε να συνεχίσουν την επόμενη φάση του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείται στην σελίδα https://protathlima-ergazomenon.goaly.eu/

Πρωτάθλημα Επαγγελματικών Τάξεων

Βαθμολογία

ΕΛ.ΑΣ. 18

ΕΛ.ΕΠΑΓΓ. 18

ΣΥΝ.ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 12

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 9

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΑΕΠΕ 9

ΔΗΜΟΣ/ Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 8

ΔΕΔΔΗΕ 7

ΑΧΑΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 6

NETCOMPANY 4

Ο.Σ.Ε. 2

* ΕΛ.ΑΣ., ΕΛ.ΕΠΑΓΓ., ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΑΕΠΕ, NETCOMPANY έχουν από ένα παιχνίδι περισσότερο.