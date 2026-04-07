Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Πρωτάθλημα Εργαζομένων: προηγείται η ΕΛ-ΑΣ

Δήμος Πατρέων

Ολοκληρώθηκε  την Τετάρτη 01/04/2026 η 7η αγωνιστική   του 40ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Εργαζομένων που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή.

Κάποιες ομάδες έχουν ξεχωρίσει και προσπαθούν να πλασαριστούν όσο πιο ψηλά μπορούν στη γενική κατάταξη και κάποιες άλλες παλεύουν για να μπουν στην πρώτη οχτάδα ώστε να συνεχίσουν την επόμενη φάση του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείται στην σελίδα https://protathlima-ergazomenon.goaly.eu/ 

Πρωτάθλημα Επαγγελματικών Τάξεων

Βαθμολογία

ΕΛ.ΑΣ.  18 
ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.  18 
ΣΥΝ.ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  12 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  9 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΑΕΠΕ  9  
ΔΗΜΟΣ/ Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  9 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  8 
ΔΕΔΔΗΕ  7  
ΑΧΑΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  6 
NETCOMPANY  4 
Ο.Σ.Ε.  2 

* ΕΛ.ΑΣ., ΕΛ.ΕΠΑΓΓ., ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΑΕΠΕ, NETCOMPANY έχουν από ένα παιχνίδι περισσότερο.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports
Ποδόσφαιρο
826782
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports