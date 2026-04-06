Η Σοφία Σακοράφα με τις ομάδες σκυταλοδρομίας Κ20 και Κ18

Την επίσκεψη της προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα, δέχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (4/4)τα μέλη της εθνικής μας ομάδας, που μετέχουν στο προπονητικό καμπ σκυταλοδρομιών 4Χ100 μ. στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου.

Στο καμπ μετείχε από την Αχαΐα η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας Πάτρας

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας είδε με ικανοποίηση το νέο αίμα του ελληνικού σπριντ, συνάντησε τα μέλη της εθνικής ομάδας Ανδρών/Γυναικών και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προσπάθεια που καταβάλλουν, καθώς και να συζητήσει μαζί τους για τους στόχους που έχουν θέσει. Στόχοι που έχουν την πλήρη στήριξη τόσο της ίδιας της προέδρου, όσο και σύσσωμου του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ.

Η προπονητική συγκέντρωση των μεγάλων ξεκίνησε την Παρασκευή 28 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Απριλίου, ενώ οι «μικροί» βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο από την Πέμπτη 2 Απριλίου και θα αποχωρήσουν τη Δευτέρα (5/4).

Σταθερή πρόθεση της Ομοσπονδίας εδώ και χρόνια είναι η αδιάλειπτη στήριξη των ομάδων σκυταλοδρομίας, καθώς μόνο μέσα από δουλειά θα έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οι διακρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχήθηκε σε αθλητές και προπονητές καλή επιτυχία στη σεζόν, τους παρότρυνε να μη σταματήσουν να κυνηγούν τους στόχους τους και να προσπαθούν για το καλύτερο. Η συνάντηση έκλεισε με ευχές για καλό Πάσχα, με υγεία και αγάπη.