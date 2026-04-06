Ο πατρινός Νίκος Ηλιόπουλος 6ος στο Παγκόσμιο του Καΐρου

Λίγο πριν τον τελικό!

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Σημαντική διάκριση

Μία ακόμη για τον ίδιο και την Ελληνική Γυμναστική είχαμε το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας (6/4) στη σειρά παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο.

Ο πατρινός πρωταθλητής Νίκος Ηλιόπουλος κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του μονόζυγου με 12.633 βαθμούς (συντελεστής δυσκολίας 4,3).

Ο Ηλιόπουλος είχε περάσει ως 8ος από τον προκριματικό με βαθμολογία 12.666 (συντελεστής δυσκολίας 4,3) και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση.

Ο Νίκος Ηλιόπουλος αγωνίστηκε και στο δίζυγο και με βαθμολόγια 13.333 κατέλαβε την 12η θέση, τα οποία σε συνδυασμό με την 6η θέση στον 1ο αγώνα της σειράς, στο Μπακού του δίνουν μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής!

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ενόργανη γυμναστική Εθνική Ομάδα Παγκόσμιο Κύπελλο Νίκος Ηλιόπουλος
