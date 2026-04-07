Διπλά “χρυσός” Παγκόσμιος ο Γιάννης Κουσαθανάς

Στο σλάλομ και στο άλμα του θαλάσσιου σκι -17

Ο Γιάννης Κουσαθανάς ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Ο 17χρονος Έλληνας  πρωταθλητής ξεπέρασε κάθε προσδοκία στην Αργεντινή (Κόρντοβα) και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα θαλάσσιου σκι -17.

Κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια (σλάλομ, άλμα), ένα αργυρό μετάλλιο (τρίαθλο) και μία 4η θέση (φιγούρες), στα ισάριθμα 4 αγωνίσματα της διοργάνωσης. 

Είναι πραγματικά απίστευτο τα όσα πέτυχε ο Γιάννης Κουσαθανάς στο Παγκόσμιο της Αργεντινής. Αν και ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίσθηκε, ήταν πραγματικά σαρωτικός και άφησε πίσω του σκιέρ από χώρες πανίσχυρες όπως ή Ουκρανία, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, η οικοδέσποινα Αργεντινή, οι οποίες παρατάχθηκαν με πλήρεις ομάδες, με 6 έως 9 αθλητές!!! ενώ ο Γιάννης ήταν μόνος.

Κι όμως ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής-νικητής. Πέτυχε μάλιστα και κάτι απίστευτο. Έφτασε στους τελικούς έχοντας εξασφαλισμένο!!! από τα προκριματικά το αργυρό μετάλλιο στο τρίαθλο. Κάτι πολύ σπάνιο και στο θαλάσσιο σκι.     


Ο σκιέρ του ΝΟ Βουλιαγμένης ήταν καταπληκτικός και εντυπωσιακός κατακτώντας: 

► Χρυσό μετάλλιο στο σλάλομ 

► Χρυσό μετάλλιο στο άλμα 

► Αργυρό μετάλλιο στο τρίαθλο - σύνολο

► 4η θέση στις φιγούρες  

Αναλυτικά οι πρώτοι 6 ανά αγώνισμα:

● Σλάλομ 

1. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 1.00/58/10.75  

2. Αχουμάντα Μπαουτίστα (Αργεντινή) 0.50/58/10.75  

3. Άρνολντ Λάντον (ΗΠΑ) 5.50/58/11.25  

 


● Άλμα 

1. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 52,8 μέτρα (173 πόδια)  

2. Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 52,1 μέτρα (171 πόδια)

3. Έλις Μπρετ (ΗΠΑ) 50,8 μέτρα (167 πόδια)  

 


● Τρίαθλο – Συνολικά (Σλάλομ / Φιγούρες / Άλμα / Σύνολο)

1. Μιχαϊλιτσένκο Μιχαΐλο (Ουκρανία) 959.18 / 1000.00 / 927.05 / 2886.23

2. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 1000.00 / 790.51 / 996.96 / 2787.47

3. Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 816.33 / 942.69 / 975.68 / 2734.70

 


● Φιγούρες (Preliminary / Final / Overall / Team) 

1. Μιχαϊλιτσένκο Μιχαΐλο (Ουκρανία) 9710 / 10120 / 1000.00 / 1000.00

2. Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 8270 / 9540 / 942.69 / 942.69

3. Αχουμάντα Μπαουτίστα (Αργεντινή) 8780 / 8230 / - / 867.59

4. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 7610 / 8000 / 790.51 / 790.51  

["\u0399\u03c3\u03c4\u03b9\u03bf\u03c0\u03bb\u03bf\u03ca\u03ba\u03cc\u03c2 \u038c\u03bc\u03b9\u03bb\u03bf\u03c2","\u03a0\u03b1\u03b3\u03ba\u03cc\u03c3\u03bc\u03b9\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1","\u0398\u03b1\u03bb\u03ac\u03c3\u03c3\u03b9\u03bf \u03a3\u03ba\u03b9"]
