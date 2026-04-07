Πρόκριση ΝΟΠ-ΝΕΠ στο εφηβικό

Η 2η φάση του πρωταθλήματος Εφήβων Κ18 ολοκληρώθηκε, με τον ΝΟΠ να κατακτά την 1η θέση στον 4ο όμιλο!

Αποτελέσματα:

ΝΟΠ – ΝΕΠ: 17-12

ΝΟΠ – Άργης Καλαμάτας: 22-6

ΝΟΠ – Ναύπλιο: 13-8

Η ομάδα του προπονητή Βασίλη Κουνδουράκη, με υπεύθυνο τον Αλέξανδρο Χριστοδουλόπουλο, σημείωσε τρεις σπουδαίες νίκες και προκρίνεται πανάξια στην 3η φάση του πρωταθλήματος.

Το ρόστερ της ομάδας:

Αναστασίου Γιώργος

Ανδρεόπουλος Γιάννης

Αθανασόπουλος Σπύρος

Γαλάνης Ανδρέας

Ζαφείρης Ηλίας

Καγκελάρης Σπύρος

Κανελόπουλος Ραφαήλ

Κυριακόπουλος Χαρίτωνας

Λαμπάτος Άγγελος

Μολώνης Δημήτρης

Νταφογιάννης Παντελής

Παππούλιας Γιώργος

Σκεπαρνιάς Οδυσσέας

Σοφιανόπουλος Θεμιστοκλής

Τουντόπουλος Διονύσης

Τουντόπουλος Παναγιώτης

Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στο προπονητικό επιτελείο για την εξαιρετική πορεία!

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!

Η ομάδας της ΝΕΠ:

Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος

Μάριος Κανδύλας

Αθανάσιος Μουσας

Δημήτρης Βαλουξής

Κωνσταντίνος Κρεμανταλάς

Σωτήρης Κούλης

Χρήστος Κοτσώνης

Δημήτρης Μιχαλάτος

Γρηγόρης Τσιράκος

Αλέξανδρος Μπαράκος

Κυριάκος Κοτσίδης

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Μιχάλης Κούρτης

Ανδρέας Γιαουπάι

Γιώργος Καρλέτσης

Θανάσης Γιαννόπουλος

Προπονητής: Θανάσης Κοντάκος

Βοηθός προπονητή: Παναγιώτης Ορφανός

Εφορος: Μαρία Παπούλια