Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Συγχαίρει την πτυχιούχο πρωταθλήτρια

Η χαντμπολίστρια της Ακαδημίασ των Σπορ Πάτρας Αγγελίνα Ρούπα, πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) της σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ένα παράδειγμα προς μίμηση για την σημερινή μας νεολαία, γιατί αναδεικνύουν ότι σπουδές και αθλητισμός είναι ένας από τους καλύτερους συνδυασμούς για την διαπαιδαγώγηση και την υγεία ενός νέου και όχι μόνον.

Οι συναθλήτριες, η τεχνική ηγεσία του τμήματος χάντμπολ καθώς και η διοίκηση του συλλόγου, συγχαίρουν και δημόσια την αθλήτρια και της εύχονται καλή σταδιοδρομία.