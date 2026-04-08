Αδιανόητος υποβιβασμός με πέναλτι στο 90+3 για την ιστορική Θύελλα Πατρών

Η Θύελλα Πατρών πάλεψε μέχρι το τέλος, άγγιξε το θαύμα με το γκολ του Γιάννου στο 85’, αλλά η τύχη της γύρισε την πλάτη στο τελευταίο δευτερόλεπτο και την υποβίβασε στην Α' ΕΠΣ Αχαϊας

Το πέναλτι-μαχαιριά του Λιμνιώτη στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 1-1, στερώντας της τη θέση της στη Γ’ Εθνική. Μια πικρή ισοπαλία που την οδηγεί στο τοπικό, αλλά η ιστορία της Θύελλας που είχε και τον διαιτητή απέναντί της, δεν τελειώνει εδώ.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Αναγνωστόπουλος (64’ Θεοδωρακόπουλος), Θ. Βλασόπουλος (75’ Σουγλέρης), Αχ. Κουτσαντώνης (88’ Δημητρέλλος), Κ. Κουτσαντώνης (64’ Γιάννος), Σκεπετάρης (88’ Ν. Βλασόπουλος), Ντίνος

* Η Παναχαϊκή αν και δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο παίζοντας για την ιστορία της, επικράτησε εύκολα εντός έδρας με 4-1 του Πανθουριακού και έφτασε τους 37 βαθμούς.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος (74΄Πανταζόπουλος), Αγουρίδης (82΄Δαραμούσκας), Σταθόπουλος, Σμπόρας, Ξηνταρόπουλος, Μασούρας, Συρμής, Πετράτος, Ντεντόπουλος (82΄Κατσαϊτης), Νιφορόπουλος (82΄Γερολυμάτος), Ορτέντζιος (75΄Καμπεράι).

* Τέλος, για τα play-offs, ο Παναιγάλειος παρότι έπαιζε μπροστά σε 2.000 οπαδούς του και έχασε αρκετές ευκαιρίες έμεινε στο 0-0 με τη Ζάκυνθο με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 3η θέση της βαθμολογίας και να μείνει εκτός της διεκδίκησης της ανόδου.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος (81’ Σκούτας), Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Ντούκας (61’ Λαθύρης), Φωκαϊδη (74’ Πολίτης), Σταυρόπουλος (46’ Κυριαζής), Λιάτος (81’ Μαγγίνας), Σιάκας.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι άουτ στον Δ’ όμιλο

Θύελλα Πατρών – Λουτράκι 1-1

Παναχαϊκή – Πανθουριακός 4-1

Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός 7-0

Η τελική βαθμολογία των πλέι άουτ

Παναχαϊκή 37

Πανθουριακός 37

Λουτράκι 35

——————————

Θύελλα Πατρών 34

Ερμής Μελιγούς 13

Πανγυθεατικός 2

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α/Α ΣEZON

Β' EΘNIKH

1 1960-’61

2 1963-’64

3 1964-’65

4 1965-’66

5 1966-’67

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

1 1972-’73

2 1977-’78

3 1978-’79

4 1981-’82

5 2003-’04

6 2004-’05

7 2005-’06

8 2006-’07

9 2007-’08

10 2025-‘26

Δ’ ΕΘΝΙΚΗ

1 1984-’85

2 1986-’87

3 2001-’02

4 2002-’03

5 2008-’09

6 2011-’12

7 2019-‘20

8 2020-'21