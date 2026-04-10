Η Πάτρα ετοιμάζεται για το πρωτάθλημα πινγκ πονγκ παίδων - κορασίδων

Έρχεται γρήγορα μετά το Πάσχα η νέα μεγάλη διοργάνωση Πινγκ - πονγκ και η Πάτρα θα έχει τον ρόλο της οικοδέσποινας.

Ετοιμάζεται πυρετωδώς για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων 2025-2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας από τις 16 έως τις 19 Απριλίου.

Η Πάτρα με την τεράστια παράδοση στο ολυμπιακό άθλημα, αλλά και την πλούσια εμπειρία από αγώνες εθνικής εμβέλειας θα κοιτάξει να δώσει και πάλι μία συνολικά πολύ καλή οργανωτικά εικόνα.

Πέντε χρόνια μετά φιλοξενεί ξανά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα για αθλητές και αθλήτριες έως 15 ετών, ενώ είναι γνωστό ότι επίσης στις μικρές ηλικίες έχει καθιερώσει από χρόνια το αναπτυξιακό τουρνουά «Ιωάννης Ασημακόπουλος».

Το πρωτάθλημα θα διοργανώσει η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΤΕ ΕΦΟΕΠΑ Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου) σε συνεργασία με τον δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Θα γίνουν τα αγωνίσματα του ομαδικού, του απλού και του διπλού σε παίδες και κορασίδες, όπως και το διπλό μικτό. Πρόκειται να πάρουν μέρος περίπου 90 αθλητές κι αθλήτριες από 27 σωματεία της χώρας. Η αγωνιστική δράση θα λάβει χώρα σε οκτώ τραπέζια.

Σε ένα ακόμα event της επιτραπέζιας αντισφαίρισης είναι μεγάλος χορηγό η Λουξ, ενώ το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στηρίξουν ακόμα οι εταιρείες:

Γάλα Πρώτο

Ergon Physio Center

Βυζαντινό Boutique Hotel

Galaxy City Center Hotel

My Way Hotel & Events

AIROTEL

Χορηγοί επικοινωνίας η Γνώμη και η ιστοσελίδα gnomip.gr.