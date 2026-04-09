Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας συγχαίρει τους διαιτητές

Ο Σύλλογος της Πάτρας Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ έστειλε την παρακάτω επιστολή προς την ΚΕΔ/ΟΧΕ.

Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔ/ΟΧΕ

κ. Κώστα Κατσίκη.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε δημόσια και εγγράφως τους δύο διεθνείς διαιτητές, κ.κ. Χ. Κινατζίδη και Ι. Φωτακίδη, που διαιτήτευσαν στις 4/4/26 στην Πάτρα, παρουσία 800 φιλάθλων και πλέον, τον αγώνα Β΄ εθνικής ανδρών, Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας – Α.Ο. Πολιτεία, όπου κατά γενική ομολογία η διαιτησία τους πέρασε απαρατήρητη, παρότι το αποτέλεσμα του αγώνα έκρινε την άνοδο στη Α2 εθνική κατηγορία μια εκ των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων.

Μας κάνατε μεγάλη τιμή τόσο στην Πάτρα και τους φιλάθλους μας όσο και στον σύλλογο μας που διαιτητεύσαν δύο διεθνείς διαιτητές, που μέχρι σήμερα έχουν διαιτητεύσει σε διάφορα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Συγχαίρουμε δημόσια την ΚΕΔ/ΟΧΕ για το έργο της και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Κώστα Κατσίκη, για την μεθοδικότητα, την λειτουργεία και την διαχείριση του έργου σας από την ημέρα που ανάλαβα τε τις υποχρεώσεις σας.

Η φωτογραφία είναι από την 1-3-2020, ως νέοι διεθνείς διαιτητές τότε οι κ.κ. Χ. Κινατζίδης και Ι. Φωτακίδης είχαν πάρει το σήμα των διεθνών διαιτητών και μας διαιτήτευσαν σε αγώνα μας. Ο σύλλογος μας τότε τους είχε τιμήσει δια μέσου νέων αθλητών μας, που σήμερα έξι χρόνια μετά αγωνίζονται στην ανδρική ομάδα.