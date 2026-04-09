ΕΠΣ Αχαΐας: Πασχαλινό τουρνουά Αγάπης

Η ΕΠΣ Αχαϊας ετοιμάζεται για το Πασχαλινό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Κ.13 (9Χ9) – “Πασχαλινό Τουρνουά Αγάπης”.

13 σύλλογοι, 22 τμήματα (8 κατηγορίας elite και 14 κατηγορίας advance). 300 περίπου παιδιά και οι γονείς, θα μαζέψουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης όπου θα δοθούν από την μικτή ομάδα στο ίδρυμα “Μέριμνα”.

Αφορά την ηλικιακή κατηγορία Κ13 (γεννηθέντες το 2013) και θα διεξαχθεί από 17/4/2026 έως 18/4/2026, πρωινές ώρες, στα Ενωσιακά γήπεδα Προσφυγικών και “Ανδρέας Κάνιστρας”, παρουσία των Ενωσιακών προπονητών κυρίων Πατρώνη και Μπαλατή, καθώς και του Ομοσπονδιακού προπονητή κ. Μιχαηλίδη.

1. Η συμμετοχή στο τουρνουά θα είναι Δωρεάν.

2. Η διάρκεια θα είναι 2 ημέρες (παίζουν όλοι με όλους) α) για 2 ομίλους elite και έναν όμιλο advance των 4 ομάδων στο γήπεδο Προσφυγικών και

β) διάρκεια 1 ημέρας (παίζουν όλοι με όλους) για 2 ομίλους advance των 5 ομάδων στο γήπεδο Α. Κάνιστρας.

3. Θα γίνουν τουλάχιστον 4 αγώνες ανά ομάδα.

4. Παροχές: Διαιτητές, Ιατρική κάλυψη, νερά, αναμνηστικά διπλώματα.



Βασικοί Κανόνες παιχνιδιού (Ενημέρωση Προπονητών)

1. Διάρκεια Αγώνων: (3×20′) για τους 2 ομίλους elite και τον ένα όμιλο advance των 4 ομάδων στο γήπεδο Προσφυγικών και (3×10′) για τους 2 ομίλους advance των 5 ομάδων στο γήπεδο Α. Κάνιστρας.

2. Ημίχρονα 2-3 λεπτά και αλλαγή / ζέσταμα ομάδων 10 λεπτά.

3. Τέρματα 5 Χ 2 και μπάλα Νο 5.

4. Βαθμολογίες δεν υπάρχουν ούτε αγώνες κατάταξης.

5. Σε ισοπαλία δεν υπάρχει παράταση ούτε πέναλτι.

6. Αλλαγές επιτρέπονται απεριόριστες για να παίζουν όλα τα παιδιά.

7. Το πλάγιο εκτελείται με τα χέρια.

8. Κίτρινες/Κόκκινες: Παίκτης που δέχεται κόκκινη κάρτα αποβάλλεται από το τρέχον παιχνίδι και αντικαθίσταται. (Παίζει στο επόμενο, ανάλογα με τη σοβαρότητα).

9. Fair Play: Οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά από προπονητές ή γονείς στην κερκίδα μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια.

10. Η διάταξη των ομάδων (κατά προτίμηση) όπως παρακάτω πίνακα.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.