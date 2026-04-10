«Χάθηκε η μπάλα»: Οι μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της Παναχαϊκής

Κορωνίδα όλων η πεντάρα επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Αίσθηση προκάλεσε η πρόσφατη νίκη της Παναχαϊκής με 10-0 επί του Πανγυθεατικού για το 62ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής.
Είναι η 3η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Και οι δύο προηγούμενες στο Κύπελλο Ελλάδας.
22/10/1961 Παναχαϊκή - ΑΕΚ Πατρών 12-1. Βεργίνης 7, Γεωργακόπουλος 3, Εμμανουηλίδης 1, αυτογκολ 1.
13/09/1970 Παναχαϊκή - Αετός Ρίου 22-0. Αυγερινόπουλος 5, Ρήγας 5, Δαβουρλής 5, Μιχαλόπουλος 4, Στραβοπόδης 2, Νικολάου 1.
Από πλευράς έκτασης σκορ έχουμε ως ρεκόρ στην Α’ Εθνική:
Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Λευκωσίας 7-0 (12 Δεκεμβρίου 1971): Αποτελεί μία από τις ευρύτερες νίκες της ομάδας στην Α' Εθνική.
και στη Β’ Εθνική:
Παναχαϊκή – Αχαρναϊκός 7-0 (10 Μαρτίου 2020): Η μεγαλύτερη σε έκταση σκορ νίκη των τελευταίων ετών στη Super League 2.
10/03/2020 Παναχαϊκή - Απόλλων Πόντου 7-0
29/03/1987 Παναχαϊκή - Παναιτωλικός 8-1
28/03/1982 Παναχαϊκή - Ολυμπ. Λουτρακίου 7-0
Προφανώς, όμως, κορυφαία νίκη της Παναχαϊκής είναι το 5-3 επί του ΠΑΟΚ το 1973. Οχι μόνο γιατί του έριξε πέντε γκολ μέσα σε μια καυτή Τούμπα, όχι μόνο γιατί κείνος ο ΠΑΟΚ ήταν ο κορυφαίος (ίσως μαζί με τον νυν) της ιστορίας του, αλλά και γιατί καιγόταν για τη νίκη στην μάχη που έδινε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν Κυριακή των Βαΐων, έχασε, συνετρίβη καλύτερα, και δυστυχώς γι’ αυτόν έχασε και τον τίτλο, πέντε αγωνιστικές πριν τη λήξη της διοργάνωσης.
Ιδού και η λίστα με τις μεγαλύτερες νίκες της Παναχαϊκής, τα παιχνίδια δηλαδή όπου σημείωσε πέντε γκολ και πάνω (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22).
Από την περίοδο 1923-’24 έως και σήμερα, 84 ματς!
Ημερομηνία Διοργάνωση Παιχνίδι Σκορ Σκόρερς
22/06/1924 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Λευκός Αστήρ 6-1 -
25/03/1925 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Λευκός Αστήρ 7-1 -
21/12/1925 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Απόλλων Πατρών 9-1 -
30/10/1927 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Απόλλων Πατρών 8-0 Τσερώνης, Ξανθόπουλος, Σπ. Τουλιάτος, Πολίτης (κ.ά.)
04/06/1934 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Ολυμπιακός Πατρών 5-2 Μπελιές 31’, 50’, Πολίτης 79’, Ρούσσος 80’, 90’
16/06/1935 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Απόλλων Πατρών 5-3 (0-2 μηδ.) -
30/06/1936 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Απόλλων Πατρών 5-2 Καταπόδης (3), Ρούσσος, Πάσκουα
30/10/1938 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Άρης Πατρών 6-2 6΄, 79’ Καταποδης, 10΄Γιανακοπουλος, 67΄, 80’, 89’ Καπάτος
24/03/1940 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 5-3 -
08/06/1947 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 6-0 -
?/06/1946 ΚΥΠ. ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - ΑΕΚ Πατρών 6-0 -
02/11/1952 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Αίας Γαστούνης 8-0 Αποστολόπουλος 2, Βουσδούκος ΙΙ 10, 62, Μπεκίρης 42, Βουσδούκος Ι 47, Χρυσανθόπουλος 72, 87, Σαμιωτάκης 80
25/10/1953 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Πατρέας 5-0 Αποστολόπουλος 6, Γιαννόπουλος 21, 68, Δασκόπουλος 47, Μπεκίρης 75
22/11/1959 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Πατραϊκός 5-2 Γιαννόπουλος (2), Βεργίνης (2), Ζιέμης
01/11/1959 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Ηρακλής Πατρών 8-1 Γιαννόπουλος (4), Γκολφινόπουλος (2), Ζιέμης, Κακαβάς
13/12/1959 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 5-1 Κορίκης (2), Ζιέμης (2), Αντωνάτος
27/12/1959 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Αχιλλέας Πατρών 5-0 Κορίκης, Αντωνάτος, Βεργίνης (3)
21/02/1960 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Ολυμπ. Καλαμάτας 9-1 Βεργίνης (5), Πατρώνης (2), Κορίκης, Ζιέμης
18/09/1960 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Απόλλων Πατρών 6-0 Αντωνάτος (4), Ζιέμης, Κούσης
02/10/1960 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Άρης Πατρών 6-0 Ζιέμης 4, Κοζαδίνος 16, 29, Αντωνάτος 46, 59, Κούσης 63
09/11/1960 ΕΠΣΑ Απόλλων Πατρών - Παναχαϊκή 0-5 Αντωνάτος 2, Κοζαδίνος 13, Ζιέμης 36, Πατρώνης 74, Αυτογκόλ Ριζικάρη 76
19/11/1960 ΕΠΣΑ Ολυμπιακός Πατρών - Παναχαϊκή 1-6 Αντωνάτος 17, Πατρώνης 20, Ζιέμης 43, 72, Κορίκης 61, Κακαβάς 87
18/12/1960 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 6-1 Ζιέμης 10, 17, 44, 67, Αντωνάτος 55, Κούσης 88
07/04/1961 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Απόλλων Καλαμάτας 6-2 Αυτογκόλ 8, Κούσης 22, Βεργίνης 29, Κακαβάς 37, 49, Πατρώνης 40
14/05/1961 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ηρόδοτος 5-0 Γιαννόπουλος 4, Βεργίνης 19, 60, 64, 67
24/09/1961 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Πατραϊκός 5-0 Γεωργιάδης 25, 78, Γεωργακόπουλος 44, Βεργίνης 73, Κακαβάς 83
08/10/1961 ΕΠΣΑ Παναχαϊκή - Απόλλων Πατρών 7-1 Βεργίνης (6), Κακαβάς
22/10/1961 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - ΑΕΚ Πατρών 12-1 Βεργίνης (7), Γεωργακόπουλος (3), Εμμανουηλίδης (1), Αυτογκόλ (1)
16/12/1962 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ελευθερούπολις 8-0 Βεργίνης 29, 35, 53, 79, Σκούπουρας 44, 46, Κακκαβάς 77, Κοζαδίνος 85
23/12/1962 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Άρης Κορίνθου 6-1 Κακκαβάς 31 πεν, 53, 84, Κεκκάτος 72, 78, Βεργίνης 80
21/04/1963 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Εύριπος Χαλκίδας - Παναχαϊκή 0-5 Λεβεντάκος (3), Βεργίνης, Δημαράς
28/04/1963 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Μικρασιατική Χίου 7-0 Λεβεντάκος (5), Εμμανουηλίδης, Δημαράς
27/10/1963 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ροδιακός Ρόδου 6-2 Ζαγκότσης (3), Χρονόπουλος (2), Κοζαδίνος
06/11/1963 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Άρης Πατρών 9-1 Αργυρόπουλος (2), Κοζαδίνος (2), Κακαβάς (2), Δρόσος (2), Λεβεντάκος
05/01/1964 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - ΑΟ Σπάρτης 5-0 Ζαγκότσης 10, Εμμανουηλίδης 31, Χρονόπουλος 46, 68, Λεβεντάκος 56
28/11/1965 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ολυμπιακός Πατρών 6-1 Πριόβολος 31, Ζαφειρόπουλος 51, Δαβουρλής 74, 79, Θεοφάνης 83, Μπρούμας 85
06/02/1966 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Χανιά 5-1 Βαμβακούσης 2, 61, Ζαφειρόπουλος 14, Δαβουρλής 36, 46
27/02/1966 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναρκαδικός - Παναχαϊκή 0-5 Ζαφειρόπουλος 21, 48, Βαμβακούσης 43, 55, Δαβουρλής 58
11/12/1966 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Παναρκαδικός 5-1 Μπαρδουνιώτης, Δαβουρλής (3), Μιχαλόπουλος
22/01/1967 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Αίας Σαλαμίνας 6-2 Λεγάτος 16, Δαβουρλής (4), Ρέντζος 45
15/03/1967 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Παναργειακός 6-1 Μιχαλόπουλος 10, 16, 50, Δαβουρλής 27, 33, 75
21/05/1967 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Θύελλα - Παναχαϊκή 2-6 Δαβουρλής 8, 82, Καρτερουλιώτης 42, 85, Μιχαλόπουλος 48, Καραμπινάς 54
05/11/1967 Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ Λεβαδειακός - Παναχαϊκή 2-6 Ρήγας 29', Λεβεντάκος 32', 51', Καπανδρίτης 34', Δαβουρλής 44', Στραβοπόδης 79'
07/04/1968 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - ΑΟ Κόρινθος 6-0 Καπανδρίτης 12', 36', Στραβοπόδης 20', Δαβουρλής 41', 59', Ρήγας 56'
09/03/1969 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ρόδος 7-3 Παπαοικονόμου (αυτ) 3', Δαβουρλής 20', 43', 60', Μιχαλόπουλος 25', 63', Ρήγας 70'
23/03/1969 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Παναιτωλικός 6-0 Μιχαλόπουλος 13', 29', Ρήγας 21', 65', Στραβοπόδης 42', Δαβουρλής 61'
11/05/1969 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ίκαρος 6-1 Δαβουρλής 5', 28', 51', Μιχαλόπουλος 18', 42', Ρήγας 33'
21/09/1969 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Προοδευτική 5-4 Μιχαλόπουλος 5, 32, 61, Αυγερινόπουλος 15, Στραβοπόδης 67
13/09/1970 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Αετός Ρίου 22-0 Μιχαλόπουλος 6, Δαβουρλής 5, Στραβοπόδης 3, Παππάς 3, Ρήγας 2, Λεβεντάκος 2, Σίδερης 1
11/11/1970 ΚΥΠΕΛΛΟ Ολυμπ. Αργοστολίου - Παναχαϊκή 1-5 Ρήγας 15', Λεβεντάκος 23', Δαβουρλής 53', 75', Σίδερης 82'
22/11/1970 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - ΠΑΣ Γιάννινα 6-0 Δαβουρλής 17', 59', Σίδερης 28', 61', Στραβοπόδης 48', Λεβεντάκος 51'
09/12/1970 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Αχιλλέας Καμαρών 7-0 Αυγερινόπουλος (2), Ρήγας (2), Μωυσίδης, Στραβοπόδης
12/12/1971 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Πιερικός 6-1 Δαβουρλής 7', 18', 66', Στραβοπόδης 39', Μιχαλόπουλος 41', Παππάς 70'
10/09/1972 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Ατρόμητος Πειραιά 5-0 Στραβοπόδης 25', 44', 53', Δαβουρλής 47', Παππάς 85'
22/04/1973 Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΟΚ - Παναχαϊκή 3-5 Στραβοπόδης 30', Μιχαλόπουλος 32', Δαβουρλής 65', Σίδερης 83', Παππάς 87'
22/05/1977 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Πανσερραϊκός 5-0 Σπεντζόπουλος 4', Ιωακειμίδης 42', 78', Δαβουρλής 65', Ψαρράς 87'
28/03/1982 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ολυμπ. Λουτρακίου 7-0 Τσαμπάς (2), Αποστολίδης (2), Χαρδαλιάς (2), Σπανοσωτηρόπουλος
31/10/1982 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Πανιώνιος 5-0 Σπεντζόπουλος 27', 66', Βασιλόπουλος 35', Κυριακόπουλος 44', Ψαρράς 63'
20/05/1984 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Εδεσσαϊκός 5-2 Χαρδαλιάς 46, 65, Δρακόπουλος 50, Γεωργακόπουλος 70, Πατρώνης 77
29/03/1987 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Παναιτωλικός 8-1 Δρακόπουλος 32, 76, Ζήκος Α. 50, 64, 87, Ζερδεβάς 60, 78, Σπανοσωτηρόπουλος 80
12/04/1987 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ατρόμητος 5-1 Βουγιαντίνοβιτς 1, Γιώτης 59, Ζήκος Α. 62, 67, 72
21/06/1987 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Αιγάλεω 6-1 Θεοδοσίου 17, Ανδριόπουλος 48, Γιώτης 52, Ζήκος Γ. 55, Δρακόπουλος 66, 72
30/11/1988 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - ΕΑΡ 6-2 Παπαδόπουλος Γ. 5, 8, Γιώτης 27, Ζήκος 53, Βαΐτσης 67, Ανδριόπουλος 80
30/06/1989 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ηρόδοτος 5-1 Γιώτης 8, Βαΐτσης 12, 29, Ανδριόπουλος 18, Παπαδόπουλος Γ. 75
27/05/1990 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - ΑΟ Σπάρτης 5-2 Αντωνίου 1, Βαΐτσης 42, Ζήκος 62, 64, 78
19/05/1991 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Σκόντα Ξάνθη 5-1 Γεωργακόπουλος 21', Ότιτζι 48', Δρακόπουλος 54', 85', Βαΐτσης 75'
25/08/1991 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Άρης Νίκαιας 5-0 Παπαδόπουλος (αυτ) 18', Ανδριόπουλος 53', Δρακόπουλος 68', 75', Βαΐτσης 85'
29/09/1991 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Πανσερραϊκός 5-0 Βαΐτσης 40', 88', Μιλόγεβιτς 49', Παπαγιαννόπουλος 55', Δρακόπουλος 64'
25/08/1993 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Αστέρας Αμπελοκήπων 5-0 Γεωργακόπουλος 15', Μιλόγεβιτς 21', Δρακόπουλος 35', Κλεάνθης 60', Σαμαράς 82'
26/09/1993 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Νάουσα 5-4 Ότιτζι 11', 20', Βαΐτσης 45', Ανδριόπουλος 48', Τζούρτζεβιτς 89'
20/03/1994 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Απόλλων Καλαμαριάς 5-5 Ότιτζι 16', 35', Βαΐτσης 45', Ανδριόπουλος 52', Τζούρτζεβιτς 22', 65'
23/08/2000 ΚΥΠΕΛΛΟ Παναχαϊκή - Αμπελόκηποι 6-0 Σολάκης 1', 35', Νατιέλο 15', 70', Βούκσεβιτς 40', Κωστής 60'
30/08/2000 ΚΥΠΕΛΛΟ Καβάλα - Παναχαϊκή 2-6 Σολάκης 10', 44', Κατσαρός 25', Νατιέλο 60', Επαλέ 75', Κωστής 85'
16/08/2002 ΚΥΠΕΛΛΟ Ναυπακτιακός - Παναχαϊκή 1-5 Μορίνι 20', Κομπαγιάσι 35', Σκαρμούτσος 55', 75', Παπαδόπουλος 82'
12/11/2006 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ζάκυνθος 5-0 Αμπίλιο 22', 53', 71', Τρούπκος 27', 67'
27/11/2016 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Αστέρας Αμαλιάδας 6-0 Ελευθεριάδης 8', Σιαλμάς 30', 44', Φωτάκης 55', 78', Σπανός 88'
12/02/2017 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Ζευγολατειό 5-0 Μακρυδημήτρης 10', Ελευθεριάδης 25', Σιαλμάς 40', Γκίνο 65', Σπανός 85'
10/03/2020 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Απόλλων Πόντου 7-0 Μυτίδης 13', 27', 41', Σιατραβάνης 16', Κυνηγόπουλος 53', Μασούρας 62', Τσότρας 80'
03/11/2021 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - ΑΟ Διαβολιτσίου 5-0 Χαντί 8', Κωνσταντακόπουλος 53', Αλεξόπουλος 55', 76', Λούσκος 86'
05/03/2022 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Εθνικός Σκουλικάδου 5-0 Αλεξόπουλος 19', Κέρι 29', 41', 47, Τσακμάκης 34'
02/10/2022 ΚΥΠΕΛΛΟ Βύρων Καβάλας - Παναχαϊκή 0-5 Χαντί 2', Κέρι 20', Π. Καρακλάϊτς 76', Ν. Καρακλάϊτς 86', Μπουρλάκης 90'
06/01/2026 ΚΥΠ. ΕΠΣΑ Κ. Δαβουρλής '92 - Παναχαϊκή 0-9 Καμπεράι 3, Συρμής 2, Ορτέντζιος 2, Πετράτος 1, Νιφορόπουλος 1
22/03/2026 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Παναχαϊκή - Πανγυθεατικός 10-0 Νιφορόπουλος 23', 29', 37', Συρμής 31', 62', Τσεκούρας 51', Πετράτος 55', Ντεντόπουλος 67', Ντούνης 68', Ορτέντζιος 85'
* Ευχαριστούμε τους Μπάμπη Παπαδόπουλο και Βαγγέλη Μιχάλη
Η ΠΕΝΤΑΡΑ ΣΤΗ ΤΟΥΜΠΑ
Ας θυμηθούμε την κατά τεκμήριο μεγαλύτερη νίκη της Παναχαϊκής:
28η αγων. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.4.73 ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 3-5.
Σκόρερς. 30 47 82 Δαβουρλής, 61 Στραβοπόδης, 87 Παππάς, 41 64 - Παρίδης, 89 Σαράφης.
H μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της Παναχαικής, και η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ, συνέβη στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 22ας Απριλίου. Σείστηκε ολόκληρη η Ελλάδα από την έκταση της νίκης της Παναχαικής. Το παρασκήνιο αυτού του αγώνα θα μείνει άγνωστο. Το μόνο που μένει είναι να θυμίσουμε το γεγονός ότι, ο ΠΑΟΚ με την ήττα αυτή έχασε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, και το γεγονός ότι κάθε παίκτης της Παναχαικής έλαβε επιταγή 100.000 από τον Πειραιά. Αργότερα σε έκτακτη συνεδρίασή της η ΕΠΟ τιμώρησε με ισόβιο αποκλεισμό τον Θέμη Ρήγα, και με ετήσιο τον Πέτρο Λεβεντάκο.
Δαιαιτήτευσε ο κ. Αρόδωρος και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με τις ακόλουθες συνθέσεις:
ΠΑΟΚ. Στέφας, Γούναρης, Φουντουκίδης, Παπαδόπουλος (46 Τσιλιγκιρίδης), Τερζανίδης, Σαράφης, Κούδας, Παρίδης, Αποστολί δης, Ασλανίδης (56 Λάζος).
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ. Τζανετουλάκος, Ανδοούτσος, Καλφίν, Λεβέντης, Σίδερης, Παππάς, Ρήγας, Μιχαλόπουλος, Στραβοπόδης, Λεβεντάκος (70' Τούντας), Δαβουρλής..
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (Του ανταποκριτού μας κ. ΠΛ. ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ).
Ό ΠΑΟΚ πλήρωσε τα λάθη του. Πλήρωσε το δυνατό παιγνίδι της Τέταρτης, την υπεροψία πού έδειξε στην αρχή και ταυτόχρονα αντιμετώπισε έναν μεγάλο κατατρεγμό από την ατυχία. Ετσι, γνώρισε ένα άνευ προηγουμενου «Βατερλώ» μπροστά σε 30.000 ζευγάρια μάτια των πιστών οπαδών του, χάνοντας με το ταπεινωτικό, γι αυτον, σκορ 5-3 από την Παναχαϊκή, πού ήταν χθες μία σχεδόν πλήρης ομάδα και που στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του αγώνος κατόρθωσε μέσα στην Τούμπα να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στο παιγνίδι.
«Νεκροταφείο» θύμιζε το κατάμεστο γήπεδο, όταν ό διαιτητής 'Αρμόδωρος σφύριξε την λήξη του αγώνος! Μια «νεκρική σιγή» είχε απλωθεί, ενώ δεκάδες μάτια δάκρυζαν. Ό ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί από την Παναχαϊκή. Για πρώτη φορά φέτος έχανε στη Γούμπα και μάλιστα με τέτοιο σκόρ. Ακόμη και τώρα, κανείς οπαδός του δεν μπορεί να το συνειδητοποίηση.
Ή ψυχωμένη Παναχαϊκή νίκησε. Χωρίς κόμπλεξ, χωρίς τρακ. ύψωσε το πανώριο ανάστημα της και δημιούργησε μία άνευ προηγουμένου έκπληξη. Πέντε γκολ μέσα στην Τούμπα, ό ΠΑΟΚ ποτέ του δεν είχε δεχθεί. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι Πατρινοί παίκτες, όχι γιατί απλώς νίκησαν άλλα γιατί ήξεραν πώς να νικήσουν...
Α ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Παρουσία 35 χιλιάδων θεατών και προ τού Πειραιώτη διαιτητού κ.. 'Αρμόδωρου, οι δύο αντίπαλοι παρατάχθηκαν με τις ακόλουθες ενδεκάδες:
ΠΑΟΚ: Στέφας, Γούναρης, Ίωσηφίδης, Φουντουκίδης, Παπαδόπουλος, Τερζανίδης, Παρίδης, Σαράφης, Αποστολίδης, Κούδας, 'Ασλανίδης.
ΠΑΝΑΧΑΤΚΗ: Τζανετουλάκος, Ανδρούτσος, Καλφίν, Λεβεντάκος, Σιδερής, Του ντας, Ρήγας, Μιχαλόπουλος, Στραβοπόδης, Λεβεντάκος, Δαβουρλής.
Ό Δικέφαλος του Βορρά αμέσως με την έναρξη ανέλαβε μια σχετική πρωτοβουλία στις κινήσεις και στα α κιόλας δεκάλεπτο (2' και 10 ) έχασε δύο εξαιρετικές ευκαιρίες με τον Παρίδη για να ανοίξει το σκορ. Η Παναχαϊκή παίζοντας- ανοικτά πραγματοποίησε στο 13' μια επικίνδυνη αντεπίθεση. Ό Ρήγας μετά από σέντρα του Δαβουρλή έφθανε προ του Στέφα και το σουτ πού έκανε πέρασε άουτ. Μετά από τρία λεπτά σε ευνοϊκή θέση βρέθηκε από την άλλη μεριά ό Τερζανίδης για να αστοχήσει όμως και αυτός.
Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι το παιγνίδι θά ήταν δυνατό, αποφασιστικό και αμφίρροπο. Ιδιαίτερα οι Πατρινοί έδειχναν μια μεγάλη ικανότητα νά δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ του Στέφα. Και ακριβώς στο 30' το γήπεδο της Τούμπας υπέστη ψυχρολουσία όταν οι Παοκτσήδες έβλεπαν την ομάδα τους να ηττάται με 1-0. Συγκεκριμένα ό Ανδρούτσος, που είχε προωθηθεί έκανε από δεξιά μια καλοζυγισμένη σέντρα και ό επερχόμενος Δαβουρλής με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα των γηπεδούχων.
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ. χωρίς να πτοηθούν άρχισαν να πιέζουν την εστία του Τζανετουλάκου για να ίσοφασίσουν. Στο 35' δημιουργήθηκε μια καλή ευκαιρία. Ό ΠΑΟΚ κέρδισε κόρνερ. Τό χτύπησε ό Παρίδης και ο Φουντουκόδης μέ κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Ή ισοφάριση δεν άργησε νάρθει και στο 41 ' σε μια σύγχυση των παικτών της Παναχαικής ό Σαράφης με μακρινή μπαλιά τροφοδότησε τον Παρίδη ό οποίος μέ κατευθείαν σουτ παραβίασε την εστία του Τζανετουλάκου (1-1).
ΤΟ Β' ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Δύο λεπτά μετά την έναρξη του ημιχρόνου της επαναλήψεως, ή Τούμπα «παγώνει» για μία ακόμη φορά. Ό Ρήγας εισέρχεται θυελλώδης από τα δεξιά και κάνει θαυμάσια σέντρα. Ό Στέφας βγαίνει, προσπαθεί να απόκρουση, άλλα ή μπάλα ξεφεύγει από τα χέρια του. Τρέχει ό Δαβουρλής, κερδίζει την μπάλα και από πολύ κοντά, εντελώς ανενόχλητος γράφει το 2 - 1 εν μέσω νεκρικής σιγής...
Είναι το 58' και ή ατυχία χτυπάει για μία ακόμη φορά τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα. ό Λάζος συνδυάζεται με τον Παρίδη. ό όποιος δίχως χρονοτριβή «πιάνει» γυριστό σουτ και ή μπάλα προσκρούει στο κάθετο δοκάρι του Τζανετουλάκου και βγαίνει άουτ!
Αμέσως μετά 2', νέο «πλήγμα» για τον ΠΑΟΚ. Ό νεοεισελθών Λάζος σουταρει ισχυρά. Ο Τζανετουλάκος πέφτει και αποκρούει ασθενώς, για να τρέξει ό Κούδας, να κερδίσει την μπάλα και από μισό μέτρο (!) να την στείλει στο δοκάρι, στην προσπάθεια του να δώσει τεχνικό και σίγουρο σουτ!
Δεν έφθανε όμως αυτό. Νέο σοκ στο επόμενο λεπτό. Ό Ρήγας μπαίνει και πάλι από δεξιά και δίνει την μπάλα στον Στραβοπόδη πού βρίσκεται 3 μ. έξω από την μεγάλη περιοχή. Ενα εκπληκτικής ακριβείας σουτ επακολουθεί και ή μπάλα καταλήγει στο «παραθυράκι» του Στέφα. Το 3 1 ήταν γεγονός για τους φιλοξενούμενους...
Το... «Χιτσκοκικό» παιγνίδι συνεχίζεται, ενώ τα νεύρα των φιλάθλων έχουν τεντωθεί επικίνδυνα. Είναι το 64' και ό Λάζος μπαίνει μετωπικά και γυρίζει την μπάλα στον Παρίδη που την χάνει προς στιγμήν. Ενα λάθος των αμυντικών της Παναχαϊκής και ό Παρίδης ξανακερδίζει την μπάλα για να την «.καρφώσει» στα δίκτυα του Τζα νετουλάκου, με σουτ πλασέ.
Και ένώ ό ΠΑΟΚ προσπαθεί να ισοφάριση, στο 82' μπαίνει γκολ άλλα... από την άλλη πλευρά. Ή Παναχαϊκή σημειώνει και τέταρτο τέρμα, πάλι με τον Δαβουρλή. Συγκεκριμενα: 'Ο Δαδουρλής ανατρέπεται στον άξονα τής μεγάλης περιοχής. Την εκτέλεση αναλαμβάνει ό ίδιος ό παθών και με τεχνικό σουτ, περνάει την μπάλα πάνω από το τείχος και την στέλνει ακριβώς στο «Γ» του Στέφα, κάνοντας το 4-2.
Ψυχρολουσίας συνέχεια στο 87'. 'Ο Ρήγας μπαίνει από δεξιά και δίνει στον Παππά πού βρίσκεται έξω από την μεγάλη περιοχή. Ό τελευταίος «πιάνει» ένα σουτ κάπως περίεργο και ή μπάλα καταλήγει και πάλι ( !) στο «Γ» του Στέφα (5-2).
Τέλος, στο 89', ό Ιωσηφίδης έκανε μία επέλαση, σέντραρε και ό Λεβέντης έκοψε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Το αναμφισβήτητο πέναλτι εκτέλεσε επιτυχώς ό Σαράφης πού έστειλε την μπάλα στη μία γωνία και τον Τζανετουλάκο στην άλλη γράφοντας το οριστικό 5-3
Γενικώτερα: Ή νικήτρια Παναχαϊκή, έπαιξε έξυπνα, μεθοδικά, (οργανωμένα και δημιούργησε άξια την μεγάλη έκπληξη. Ό ΠΑΟΚ ήταν άξιος τής μοίρας του άλλα και τής... ατυχίας που τον «κοντράρησε» αδυσώπητα. Δεν έπαιξε σωστά, άλλα είναι αλήθεια ότι δεν τον ήθελε και ή μπάλα. "Ήταν κουρασμένος και ή Παναχαϊκή βρέθηκε στην «ήμερα της». Σ' αυτή την τελευταία πρόταση, κρύβεται όλη ή σημασία και όλη ή εικόνα του χθεσινού δραματικού αγώνος του γηπέδου τής Τούμπας!
* Από τον ΠΑΟΚ: "Ο Στέφας φέρει ευθύνη μόνο για το 2ο τέρμα. Για τα άλλα δεν ευθύνεται. Συγκριτικά καλός ό Γούναρης. Σκιά του καλού εαυτού του ό Ίωσηφίδης. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τον Φουντουκίδη πού συν τοις άλλοις, άφησε ακάλυπτη την θέση του. Καλός όσο αγωνίσθηκε ό Παπαδόπουλος πού τραυματίσθηκε. Ό Τσιλιγκιρίδης πού πήρε την θέση του δεν έκανε λάθη. Για πρώτη φορά τόσο κακός ό Τερζανίδης. Ηταν αγνώριστος.
Από τους πλέον διακριθέντας, ό δραστήριος Παρίδης, άλλα και μοιραίος αφού έχασε 2 σίγουρα τέρματα στην αρχή. Μεταξύ μετρίου και κακού ό Σαράφης. Εξαφανίσθηκε ο Αποστολίδης. Στους κορυφαίους τής συναντήσεως ο Κούδας. Με καλές και κακές στιγμές ο Άσλανίδης που τραυματίσθηκε. Ό αντικαταστάτης του Λάζος ήταν άριστος. Μόχθησε, κυνήγησε την μπάλα και δημιούργησε ένα γκολ.
Άπ την Παναχαϊκή: Ό Τζανετουλάκος ευθύνεται μόνο για το πρώτο γκολ. Στις άλλες επεμβάσεις του ήταν· άψογος. Περίφημοι οι Άνδρούτσος Καλφίν και με θετική προσφορά οι Λεβέντης, Σίδερης. Μετριος ό Τούντας. "Εξοχος ό διεμβολιστής Ρήγας πού αναστάτωσε πολλές φορές την άμυνα του ΠΑΟΚ.
Δραστήριος ό Μιχαλόπουλος. Φοβερός ό Στραβοπόδης. Το μεγάλο του ταλέντο έλαμψε εκτυφλωτικά χθες. Μέτριος έως ικανοποιητικός ο Λεβεντάκος και Παππάς πού τον αντικατέστησε. Εκτελεστής δεινός ο Δαβουρλής εντυπωσίασε. Τα τέρματα του ήταν άπιαστα σε εκτέλεση.
Πέτυχε στο έργο του ο διαιτητής Άρμόδωρος. Καμία ομάδα δεν έχει παράπονα από τα σφυρίγματα του.
