«Χάθηκε η μπάλα»: Οι μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της Παναχαϊκής

Ιδού και η λίστα με τις μεγαλύτερες νίκες της Παναχαϊκής, τα παιχνίδια δηλαδή όπου σημείωσε πέντε γκολ και πάνω (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22).

Προφανώς, όμως, κορυφαία νίκη της Παναχαϊκής είναι το 5-3 επί του ΠΑΟΚ το 1973. Οχι μόνο γιατί του έριξε πέντε γκολ μέσα σε μια καυτή Τούμπα, όχι μόνο γιατί κείνος ο ΠΑΟΚ ήταν ο κορυφαίος (ίσως μαζί με τον νυν) της ιστορίας του, αλλά και γιατί καιγόταν για τη νίκη στην μάχη που έδινε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν Κυριακή των Βαΐων, έχασε, συνετρίβη καλύτερα, και δυστυχώς γι’ αυτόν έχασε και τον τίτλο, πέντε αγωνιστικές πριν τη λήξη της διοργάνωσης.

Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Λευκωσίας 7-0 (12 Δεκεμβρίου 1971): Αποτελεί μία από τις ευρύτερες νίκες της ομάδας στην Α' Εθνική. και στη Β’ Εθνική: Παναχαϊκή – Αχαρναϊκός 7-0 (10 Μαρτίου 2020): Η μεγαλύτερη σε έκταση σκορ νίκη των τελευταίων ετών στη Super League 2. 10/03/2020 Παναχαϊκή - Απόλλων Πόντου 7-0

Είναι η 3η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Και οι δύο προηγούμενες στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αίσθηση προκάλεσε η πρόσφατη νίκη της Παναχαϊκής με 10-0 επί του Πανγυθεατικού για το 62ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής .

Η ΠΕΝΤΑΡΑ ΣΤΗ ΤΟΥΜΠΑ

Ας θυμηθούμε την κατά τεκμήριο μεγαλύτερη νίκη της Παναχαϊκής:

28η αγων. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.4.73 ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 3-5.

Σκόρερς. 30 47 82 Δαβουρλής, 61 Στραβοπόδης, 87 Παππάς, 41 64 - Παρίδης, 89 Σαράφης.

H μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της Παναχαικής, και η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ, συνέβη στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 22ας Απριλίου. Σείστηκε ολόκληρη η Ελλάδα από την έκταση της νίκης της Παναχαικής. Το παρασκήνιο αυτού του αγώνα θα μείνει άγνωστο. Το μόνο που μένει είναι να θυμίσουμε το γεγονός ότι, ο ΠΑΟΚ με την ήττα αυτή έχασε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, και το γεγονός ότι κάθε παίκτης της Παναχαικής έλαβε επιταγή 100.000 από τον Πειραιά. Αργότερα σε έκτακτη συνεδρίασή της η ΕΠΟ τιμώρησε με ισόβιο αποκλεισμό τον Θέμη Ρήγα, και με ετήσιο τον Πέτρο Λεβεντάκο.

Δαιαιτήτευσε ο κ. Αρόδωρος και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με τις ακόλουθες συνθέσεις:

ΠΑΟΚ. Στέφας, Γούναρης, Φουντουκίδης, Παπαδόπουλος (46 Τσιλιγκιρίδης), Τερζανίδης, Σαράφης, Κούδας, Παρίδης, Αποστολί δης, Ασλανίδης (56 Λάζος).

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ. Τζανετουλάκος, Ανδοούτσος, Καλφίν, Λεβέντης, Σίδερης, Παππάς, Ρήγας, Μιχαλόπουλος, Στραβοπόδης, Λεβεντάκος (70' Τούντας), Δαβουρλής..

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (Του ανταποκριτού μας κ. ΠΛ. ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ).

Ό ΠΑΟΚ πλήρωσε τα λάθη του. Πλήρωσε το δυνατό παιγνίδι της Τέταρτης, την υπεροψία πού έδειξε στην αρχή και ταυτόχρονα αντιμετώπισε έναν μεγάλο κατατρεγμό από την ατυχία. Ετσι, γνώρισε ένα άνευ προηγουμενου «Βατερλώ» μπροστά σε 30.000 ζευγάρια μάτια των πιστών οπαδών του, χάνοντας με το ταπεινωτικό, γι αυτον, σκορ 5-3 από την Παναχαϊκή, πού ήταν χθες μία σχεδόν πλήρης ομάδα και που στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του αγώνος κατόρθωσε μέσα στην Τούμπα να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στο παιγνίδι.

«Νεκροταφείο» θύμιζε το κατάμεστο γήπεδο, όταν ό διαιτητής 'Αρμόδωρος σφύριξε την λήξη του αγώνος! Μια «νεκρική σιγή» είχε απλωθεί, ενώ δεκάδες μάτια δάκρυζαν. Ό ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί από την Παναχαϊκή. Για πρώτη φορά φέτος έχανε στη Γούμπα και μάλιστα με τέτοιο σκόρ. Ακόμη και τώρα, κανείς οπαδός του δεν μπορεί να το συνειδητοποίηση.

Ή ψυχωμένη Παναχαϊκή νίκησε. Χωρίς κόμπλεξ, χωρίς τρακ. ύψωσε το πανώριο ανάστημα της και δημιούργησε μία άνευ προηγουμένου έκπληξη. Πέντε γκολ μέσα στην Τούμπα, ό ΠΑΟΚ ποτέ του δεν είχε δεχθεί. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι Πατρινοί παίκτες, όχι γιατί απλώς νίκησαν άλλα γιατί ήξεραν πώς να νικήσουν...

Α ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Παρουσία 35 χιλιάδων θεατών και προ τού Πειραιώτη διαιτητού κ.. 'Αρμόδωρου, οι δύο αντίπαλοι παρατάχθηκαν με τις ακόλουθες ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ: Στέφας, Γούναρης, Ίωσηφίδης, Φουντουκίδης, Παπαδόπουλος, Τερζανίδης, Παρίδης, Σαράφης, Αποστολίδης, Κούδας, 'Ασλανίδης.

ΠΑΝΑΧΑΤΚΗ: Τζανετουλάκος, Ανδρούτσος, Καλφίν, Λεβεντάκος, Σιδερής, Του ντας, Ρήγας, Μιχαλόπουλος, Στραβοπόδης, Λεβεντάκος, Δαβουρλής.

Ό Δικέφαλος του Βορρά αμέσως με την έναρξη ανέλαβε μια σχετική πρωτοβουλία στις κινήσεις και στα α κιόλας δεκάλεπτο (2' και 10 ) έχασε δύο εξαιρετικές ευκαιρίες με τον Παρίδη για να ανοίξει το σκορ. Η Παναχαϊκή παίζοντας- ανοικτά πραγματοποίησε στο 13' μια επικίνδυνη αντεπίθεση. Ό Ρήγας μετά από σέντρα του Δαβουρλή έφθανε προ του Στέφα και το σουτ πού έκανε πέρασε άουτ. Μετά από τρία λεπτά σε ευνοϊκή θέση βρέθηκε από την άλλη μεριά ό Τερζανίδης για να αστοχήσει όμως και αυτός.

Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι το παιγνίδι θά ήταν δυνατό, αποφασιστικό και αμφίρροπο. Ιδιαίτερα οι Πατρινοί έδειχναν μια μεγάλη ικανότητα νά δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ του Στέφα. Και ακριβώς στο 30' το γήπεδο της Τούμπας υπέστη ψυχρολουσία όταν οι Παοκτσήδες έβλεπαν την ομάδα τους να ηττάται με 1-0. Συγκεκριμένα ό Ανδρούτσος, που είχε προωθηθεί έκανε από δεξιά μια καλοζυγισμένη σέντρα και ό επερχόμενος Δαβουρλής με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα των γηπεδούχων.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ. χωρίς να πτοηθούν άρχισαν να πιέζουν την εστία του Τζανετουλάκου για να ίσοφασίσουν. Στο 35' δημιουργήθηκε μια καλή ευκαιρία. Ό ΠΑΟΚ κέρδισε κόρνερ. Τό χτύπησε ό Παρίδης και ο Φουντουκόδης μέ κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ή ισοφάριση δεν άργησε νάρθει και στο 41 ' σε μια σύγχυση των παικτών της Παναχαικής ό Σαράφης με μακρινή μπαλιά τροφοδότησε τον Παρίδη ό οποίος μέ κατευθείαν σουτ παραβίασε την εστία του Τζανετουλάκου (1-1).

ΤΟ Β' ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Δύο λεπτά μετά την έναρξη του ημιχρόνου της επαναλήψεως, ή Τούμπα «παγώνει» για μία ακόμη φορά. Ό Ρήγας εισέρχεται θυελλώδης από τα δεξιά και κάνει θαυμάσια σέντρα. Ό Στέφας βγαίνει, προσπαθεί να απόκρουση, άλλα ή μπάλα ξεφεύγει από τα χέρια του. Τρέχει ό Δαβουρλής, κερδίζει την μπάλα και από πολύ κοντά, εντελώς ανενόχλητος γράφει το 2 - 1 εν μέσω νεκρικής σιγής...

Είναι το 58' και ή ατυχία χτυπάει για μία ακόμη φορά τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα. ό Λάζος συνδυάζεται με τον Παρίδη. ό όποιος δίχως χρονοτριβή «πιάνει» γυριστό σουτ και ή μπάλα προσκρούει στο κάθετο δοκάρι του Τζανετουλάκου και βγαίνει άουτ!

Αμέσως μετά 2', νέο «πλήγμα» για τον ΠΑΟΚ. Ό νεοεισελθών Λάζος σουταρει ισχυρά. Ο Τζανετουλάκος πέφτει και αποκρούει ασθενώς, για να τρέξει ό Κούδας, να κερδίσει την μπάλα και από μισό μέτρο (!) να την στείλει στο δοκάρι, στην προσπάθεια του να δώσει τεχνικό και σίγουρο σουτ!

Δεν έφθανε όμως αυτό. Νέο σοκ στο επόμενο λεπτό. Ό Ρήγας μπαίνει και πάλι από δεξιά και δίνει την μπάλα στον Στραβοπόδη πού βρίσκεται 3 μ. έξω από την μεγάλη περιοχή. Ενα εκπληκτικής ακριβείας σουτ επακολουθεί και ή μπάλα καταλήγει στο «παραθυράκι» του Στέφα. Το 3 1 ήταν γεγονός για τους φιλοξενούμενους...

Το... «Χιτσκοκικό» παιγνίδι συνεχίζεται, ενώ τα νεύρα των φιλάθλων έχουν τεντωθεί επικίνδυνα. Είναι το 64' και ό Λάζος μπαίνει μετωπικά και γυρίζει την μπάλα στον Παρίδη που την χάνει προς στιγμήν. Ενα λάθος των αμυντικών της Παναχαϊκής και ό Παρίδης ξανακερδίζει την μπάλα για να την «.καρφώσει» στα δίκτυα του Τζα νετουλάκου, με σουτ πλασέ.

Και ένώ ό ΠΑΟΚ προσπαθεί να ισοφάριση, στο 82' μπαίνει γκολ άλλα... από την άλλη πλευρά. Ή Παναχαϊκή σημειώνει και τέταρτο τέρμα, πάλι με τον Δαβουρλή. Συγκεκριμενα: 'Ο Δαδουρλής ανατρέπεται στον άξονα τής μεγάλης περιοχής. Την εκτέλεση αναλαμβάνει ό ίδιος ό παθών και με τεχνικό σουτ, περνάει την μπάλα πάνω από το τείχος και την στέλνει ακριβώς στο «Γ» του Στέφα, κάνοντας το 4-2.

Ψυχρολουσίας συνέχεια στο 87'. 'Ο Ρήγας μπαίνει από δεξιά και δίνει στον Παππά πού βρίσκεται έξω από την μεγάλη περιοχή. Ό τελευταίος «πιάνει» ένα σουτ κάπως περίεργο και ή μπάλα καταλήγει και πάλι ( !) στο «Γ» του Στέφα (5-2).

Τέλος, στο 89', ό Ιωσηφίδης έκανε μία επέλαση, σέντραρε και ό Λεβέντης έκοψε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Το αναμφισβήτητο πέναλτι εκτέλεσε επιτυχώς ό Σαράφης πού έστειλε την μπάλα στη μία γωνία και τον Τζανετουλάκο στην άλλη γράφοντας το οριστικό 5-3

Γενικώτερα: Ή νικήτρια Παναχαϊκή, έπαιξε έξυπνα, μεθοδικά, (οργανωμένα και δημιούργησε άξια την μεγάλη έκπληξη. Ό ΠΑΟΚ ήταν άξιος τής μοίρας του άλλα και τής... ατυχίας που τον «κοντράρησε» αδυσώπητα. Δεν έπαιξε σωστά, άλλα είναι αλήθεια ότι δεν τον ήθελε και ή μπάλα. "Ήταν κουρασμένος και ή Παναχαϊκή βρέθηκε στην «ήμερα της». Σ' αυτή την τελευταία πρόταση, κρύβεται όλη ή σημασία και όλη ή εικόνα του χθεσινού δραματικού αγώνος του γηπέδου τής Τούμπας!

* Από τον ΠΑΟΚ: "Ο Στέφας φέρει ευθύνη μόνο για το 2ο τέρμα. Για τα άλλα δεν ευθύνεται. Συγκριτικά καλός ό Γούναρης. Σκιά του καλού εαυτού του ό Ίωσηφίδης. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τον Φουντουκίδη πού συν τοις άλλοις, άφησε ακάλυπτη την θέση του. Καλός όσο αγωνίσθηκε ό Παπαδόπουλος πού τραυματίσθηκε. Ό Τσιλιγκιρίδης πού πήρε την θέση του δεν έκανε λάθη. Για πρώτη φορά τόσο κακός ό Τερζανίδης. Ηταν αγνώριστος.

Από τους πλέον διακριθέντας, ό δραστήριος Παρίδης, άλλα και μοιραίος αφού έχασε 2 σίγουρα τέρματα στην αρχή. Μεταξύ μετρίου και κακού ό Σαράφης. Εξαφανίσθηκε ο Αποστολίδης. Στους κορυφαίους τής συναντήσεως ο Κούδας. Με καλές και κακές στιγμές ο Άσλανίδης που τραυματίσθηκε. Ό αντικαταστάτης του Λάζος ήταν άριστος. Μόχθησε, κυνήγησε την μπάλα και δημιούργησε ένα γκολ.

Άπ την Παναχαϊκή: Ό Τζανετουλάκος ευθύνεται μόνο για το πρώτο γκολ. Στις άλλες επεμβάσεις του ήταν· άψογος. Περίφημοι οι Άνδρούτσος Καλφίν και με θετική προσφορά οι Λεβέντης, Σίδερης. Μετριος ό Τούντας. "Εξοχος ό διεμβολιστής Ρήγας πού αναστάτωσε πολλές φορές την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Δραστήριος ό Μιχαλόπουλος. Φοβερός ό Στραβοπόδης. Το μεγάλο του ταλέντο έλαμψε εκτυφλωτικά χθες. Μέτριος έως ικανοποιητικός ο Λεβεντάκος και Παππάς πού τον αντικατέστησε. Εκτελεστής δεινός ο Δαβουρλής εντυπωσίασε. Τα τέρματα του ήταν άπιαστα σε εκτέλεση.

Πέτυχε στο έργο του ο διαιτητής Άρμόδωρος. Καμία ομάδα δεν έχει παράπονα από τα σφυρίγματα του.