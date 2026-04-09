Μετάλλια και καλές επιδόσεις στο πρωτάθλημα σύνθετων

Οι διασυλλογικοί αγώνες συνθέτων αγωνισμάτων ολοκληρώθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε μια χρονική περίοδο όπου οι περισσότεροι διανύουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους με στόχο τους αγώνες του Μαΐου.

Πήραν μέρος και έξι κορίτσια από την Πάτρα. Αναλυτικά:

"ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 " ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ18 Έπταθλο 2η 4442

"ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ 2009 " ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ18 Έπταθλο 4η 3856

"ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1997"Αθλόραμα ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ Α/Γ Έπταθλο 4η 3859

"ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004" ΓΣ Αίολος ΠΑΤΡΩΝ Α/Γ Έπταθλο 5η 3361

"ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2010" ΑΓΣ Αρίων Πάτρας Κ18 Έπταθλο 9η 3003

"ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 2010" ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ18 Έπταθλο 17η 215

Ο Κώστας Καραγιαννίδης πέτυχε την καλύτερη επίδοση στους άνδρες στους δύο ομίλους και η Αναστασία Μπαλούμη στις γυναίκες, ενώ ντεμπούτο στο έπταθλο έκανε και η Βασιλική Μητσιούλη.

Στη Θεσσαλονίκη οι αγώνες έγιναν στο βοηθητικό του Καυτανζογλείου με τον Κώστα Καραγιαννίδη (ΓΣ Σέρρες 93) να ολοκληρώνει τη δεύτερη ημέρα με 7182 βαθμούς και ατομικό ρεκόρ στο επί κοντώ (4,40 μ.). Ο Άγγελος Ανδρεόγλου (ΣΚΑ Δράμας) έκανε συντήρηση δυνάμεων και σε μια καθαρά προπονητική ημέρα έφτασε στους 6693 β. και τη δεύτερη θέση, μπροστά από τον Αθανάσιο Παρασκευά (ΑΠΣ Πυγμή), που ολοκλήρωσε τρίτος με 6558 βαθμούς. Στις γυναίκες η Βασιλική Μητσιούλη (ΓΣ Τρικάλων) ήταν πρώτη με 5029 β. και έδειξε πως το καλοκαίρι θα μπορέσει να διεκδικήσει καλύτερες επιδόσεις. Η Μελίνα-Γιασμίν Οντουτόλα (ΟΚΑ Καβάλας) ήταν δεύτερη με 4567 β. και η Σοφία-Αγγελική Χατζηπαναγιωτίδου (ΠΑΣ Πρωτ/των Κομοτηνής) τρίτη με 4474 βαθμούς. Οι συνθήκες στη δεύτερη ημέρα των αγώνων ήταν πολύ δύσκολες με πάρα πολύ δυνατό άνεμο που εξουθένωσε τους μετέχοντες.

Στο έπταθλο γυναικών Κ18 η Γεωργία Γιαντσή (ΑΣ Βέλος Αλεξάνδρειας) έφτασε στους 4544 β. και άφησε λίγο πίσω της την Αλίκη Δημητρίου (ΑΓΣ Ιωαννίνων) με 4523, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Βασιλική Κατσιγιαννοπούλου (ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας) με 4263 βαθμούς. Στα αγόρια Κ18 πρώτος ήταν ο Δημήτρης Τουρλάκης με 5739 βαθμούς.

Ο Χρήστος Αλεξόπουλος (Αμεινίας Μεσογείων) ήταν νικητής στο δέκαθλο ανδρών στον όμιλο της Αθήνας με 6732 β., ενώ στις γυναίκες η πρώτη θέση πήγε στην Αναστασία Μπαλούμη (Παμμηλιακός) με 5058 βαθμούς (5.66 μήκος, 40.71 ακοντισμός, 2:26.54 στα 800 μ.), ενώ πίσω της ακολούθησε η Μαρία Σκόττη (Αναγέννηση Πεύκης) με 4728 β.

Στα αγόρια Κ18 επικράτησε ο Φίλιππος Φακίνος (ΓΣ Αμαρουσίου Αττικής) με 5705 και στο έπταθλο κοριτσιών Κ18 η Ολίβια Χρυσού (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλ) με 4553, με την Νάσια Οικονομοπούλου (ΑΟ Πατρών “Κούρος”) να ακολουθεί με 4442 βαθμούς.

Η επίδοση της Οικονομοπούλου, αθλήτρια του Γιώργου παπανδρεόπουλου, είναι νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στο έπταθλο Κορασιδων!

Στα Κ20 κοριτσιών νικήτρια αναδείχθηκε η Γεωργία-Αλεξία Αβράμπου (Πανελλήνιος ΓΣ) με 4476 β. και στο δέκαθλο Κ20 ο Σίγκερτ Φικάι (ΓΣ Αστέρας 1990) με 5461 βαθμούς.

