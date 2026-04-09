Πάτρα: «Έσβησε» ο Αλέκος Λουμπαρδεάς μια εμβληματική μορφή της πυγμαχίας

Έφυγε από τη ζωή, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ο πρώην διεθνής πυγμάχος, προπονητής και παράγοντας του αθλήματος, Αλέκος Λουμπαρδεάς, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της πυγμαχίας αλλά και του πατραϊκού αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας αγωνίστηκε με τα χρώματα της Παναχαϊκή, ενώ στη συνέχεια συνέχισε να προσφέρει στο άθλημα και από διοικητικές θέσεις, ως έφορος του τμήματος πυγμαχίας για πολλά χρόνια, αλλά και ως πρόεδρος της τοπικής επιτροπής.

Υπήρξε πολλαπλός πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των 60 κιλών, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο όσο και σε διοργανώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ξεκίνησε την πορεία του από την κατηγορία των 51 κιλών, αγωνίστηκε στη συνέχεια στα 54 και καθιερώθηκε στα 60 κιλά, ενώ από το 1965 εντάχθηκε στην Α’ κατηγορία της ομοσπονδίας.

Για τη σημαντική του προσφορά τιμήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.

Ήταν πατέρας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Νίκου Λαμπαρδέα.

Η είδηση του θανάτου του, έγινε γνωστή, μετά από ανάρτηση του προπονητή πυγμαχίας της Παναχαϊκής Νίκου Πλέα, ο οποίος τον αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Κυρ Αλέκο μου

Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη μέρα διάλεξε ο Κύριος να σε πάει κοντά στην αγαπημένη σου κυρία Νια!

Καλό ταξίδι ...για μένα ήσουν ο δεύτερος πατέρας μου,

ήσουν ο άνθρωπος που είχα σε εμπιστοσύνη και σεβασμό σε κάθε σου γνώμη,

ήσουν ο άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα μου και αγάπησε την ομάδα μας -το τμήμα που υπηρέτησες από όλες τις θέσεις του ,

ήσουν αυτός όπου κάθε χαρά και δύσκολη στιγμή την μοιραζόμασταν γιατί η πυγμαχία της Παναχαϊκής ήταν το μικρό σου παιδί όπου μαζί με τον κύριο Γιώργο όπως μου είχες πει εκείνο το απόγευμα 1997, το εμπιστευόμαστε σε εσένα!

ήσουν για μένα ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ!!!

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΥΡ ΑΛΕΚΟ

*Αμαλία και Νικόλα τα συλλυπητήρια μου»