Οι 20 ομάδες της Αχαΐας με συμμετοχή στα πρωταθλήματα μπάσκετ- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στη λήξη της οδεύει η φετινή αγωνιστική περίοδος στο μπάσκετ με τα τέσσερα πανελλήνια πρωταθλήματα μπάσκετ να έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να δούμε την ιστορία του πατραϊκού μπάσκετ αναφορικά με την εκπροσώπησή του στις τέσσερις εθνικές κατηγορίες.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

Το 11ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών 1948-’49 διεξήχθη στην Αθήνα, ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 1949 και ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1949. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν συνολικά επτά ομάδες, τέσσερις από το τοπικό πρωτάθλημα της Αθήνας (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Σπόρτιγκ, Τρίτων), δύο από το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης (Άρης, ΧΑΝΘ) και μία από την επαρχία (Σκαγιοπούλειο Πάτρας). Οι αγώνες διεξήχθησαν στο γήπεδο του Τρίτωνα (στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου) και δύο στο γήπεδο του Πανελληνίου.

Το Σκαγιοπούλειο Πάτρας στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 1948-49 κατέλαβε την 7η θέση, έχοντας απολογισμό 6 ήττες σε 6 αγώνες.

Παρά την τελευταία θέση, η παρουσία του ήταν ιστορική, καθώς ήταν η πρώτη ομάδα από την Πάτρα που συμμετείχε στην τελική φάση του εθνικού πρωταθλήματος.

Την ομάδα αποτελούσαν οι Βαθυπούλιας, Βλάχος, Μπελεγρής, Παλλαδάς, Μητρόπουλος, Κοκοσούλης, Μπενέτσης, Κασπίρης, Καλοβορνάς. Σχεδόν όλοι οι αθλητές ήταν τρόφιμοι του Ιδρύματος, ορφανά πατρινόπουλα...

Τα αποτελέσματα του Σκαγιοπουλείου ήταν τα εξής:

Ολυμπιακός: Ήττα με 27-48.

Τρίτων: Ήττα με 26-57.

Παναθηναϊκός: Ήττα με 24-41.

ΧΑΝΘ: Ήττα με 17-44.

Άρης: Ήττα με 29-33.

Εθνικός Αθηνών: Ήττα με 32-43.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ακολούθησαν το Σκαγιοπούλειο, αγωνιζόμενοι στην κορυφαία κατηγορία οι: ΕΑΠ, Απόλλων Πατρών, Ολυμπιάδα, Προμηθέας. Στη δεύτερη κατηγορία: Παναχαϊκή, Κεραυνός Αιγίου. Στην τρίτη κατηγορία: Πατρέας, Έσπερος - ΑΟΠΑ, Γλαύκος, Αχαγιά ’82, Αίολος, Προμηθέας 2014. Τέλος στην τέταρτη κατηγορία: Σπόρτιγκ, Απολλωνιάδα, Αλεξιώτισσα, Ακράτα, Αστέρας Τέμενης, Γαλήνη.

Συνολικά 19 ομάδες.

Στις γυναίκες δεν υπάρχει συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία. Στη δεύτερη έχουμε: ΕΑΠ, ΕΑ Παραλίας, Απόλλων, Έσπερος - ΑΟΠΑ, Προμηθέας 2014, Προμηθέας, ενώ στην τρίτη κατηγορία συμμετείχαν Ολυμπιάδα και Παναχαϊκή. Συνολικά οκτώ ομάδες, ενώ αθροιστικά με τους άνδρες έχουμε 20 συλλόγους από την Αχαΐα με συμμετοχή στις εθνικές κατηγορίες μπάσκετ.

Η ΠΟΡΕΙΑ

Για την καλύτερη κατανόηση των πινάκων θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής:

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

* Ξεκίνησε το 1928 ως Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπάσκετ.

* Το 1964 ήταν το πρώτο που διεξήχθη ως Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α΄ εθνικής κατηγορίας.

* Το Πρωτάθλημα 1986−87 υπήρξε το πρώτο ως Α1 Εθνική.

* Το 2013 ονομάστηκε Πρωτάθλημα Α1 Basket League.

Από το 2024 το πρωτάθλημα είναι γνωστό και με την ονομασία Stoiximan Greek Basketball League (G.B.L.).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

* Ξεκίνησε το 1956-57 ως Πανεπαρχιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών "Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Β΄κατηγορίας».

* Συνεχίστηκε την περίοδο 1973–1974 ως δεύτερη εθνική κατηγορία.

* Την αγωνιστική περίοδο 1986−1987 ονομάστηκε Α2 Εθνική.

* Το 2023 μετονομάστηκε Elite League.

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

* Ξεκίνησε το 1973 ως Πανεπαρχιακό Πρωτάθλημα

* Από την περίοδο 1986-1987 λέγεται Β’ Εθνική.

* Από το 2023-24 λέγεται National League 1.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

* Ξεκίνησε επίσημα την αγωνιστική περίοδο 1987–1988 ως Γ΄ Εθνική.

* Το 2024 μετονομάστηκε σε National League 2.

Αντίστοιχα στις γυναίκες:

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* Ελαβε χώρα πρώτη φορά κατά την περίοδο 1967-68 ως «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Γυναικών».

* Την περίοδο 1984–1985 μετονομάστηκε σε «Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών».

* Την περίοδο 1997–1998 ονομάστηκε Α1 Εθνική Κατηγορία γυναικών.

* Από την αγωνιστική περίοδο, 2026–27, θα μετονομαστεί σε Women Greek Basketball League.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* Από το 1984 διεξαγόταν ως τουρνουά ανόδου

* Ως Β΄ Εθνική Κατηγορία καλαθοσφαίρισης γυναικών γεννήθηκε το φθινόπωρο του 1989.

* Κατά την αγωνιστική περίοδο 1997–1998 μετονομάστηκε σε Α2 Εθνική Κατηγορία καλαθοσφαίρισης γυναικών

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* Ξεκίνησε το 1997-98 με την διαμόρφωση των Α1 και Α2 Εθνικής.

* Το 2003 διεκόπη

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΖΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ Ν-Ι-Η ΠΟΝΤΟΙ

1927-28 - - - -

1928-29 - - - -

1929-30 - - - -

1934-35 - - - -

1935-36 - - - -

1936-37 - - - -

1938-39 - - - -

1939-40 - - - -

1945-46 - - - -

1946-47 - - - -

1948-49 ΣKAΓIOΠOYΛEIO 6 0-0-6 142-332

1949-50 ΕΑΠ 7 2-0-5 122-231

1950-51 ΣKAΓIOΠOYΛEIO 6 1-0-5 188-265

1952-53 ΣKAΓIOΠOYΛEIO 5 1-0-4 232-302

1953-54 ΕΑΠ 5 2-0-3 302-331

1954-55 ΣKAΓIOΠOYΛEIO 5 1-0-4 251-325

1956-57 - - - -

1957-58 - - - -

1958-59 - - - -

1959-60 - - - -

1960-61 - - - -

1961-62 - - - -

1962-63 - - - -

1963-64 - - - -

1964-65 - - - -

1965-66 - - - -

1966-67 - - - -

1967-68 - - - -

1968-69 - - - -

1969-70 - - - -

1970-71 - - - -

1971-72 ΑΠΟΛΛΩΝ 13 6-0-20 1802-2048

1972-73 - - - -

1973-74 - - - -

1974-75 - - - -

1975-76 - - - -

1976-77 ΑΠΟΛΛΩΝ 9 8-0-14 1624-1798

1977-78 ΑΠΟΛΛΩΝ 12 1-0-21 1449-1764

1978-79 - - - -

1979-80 ΑΠΟΛΛΩΝ 10 8-0-22 1959-2186

1980-81 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 10-0-16 1931-2152

1981-82 ΑΠΟΛΛΩΝ 10 8-0-18 1929-2346

1982-83 ΑΠΟΛΛΩΝ 9 11-0-15 2123-2181

1983-84 ΑΠΟΛΛΩΝ 12 6-0-20 2021-2296

1984-85 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 9-0-17 2031-2267

1985-86 ΑΠΟΛΛΩΝ 6 13-0-13 2163-2287

1986-87 ΑΠΟΛΛΩΝ 8 5-0-15 1671-1842

1987-88 ΑΠΟΛΛΩΝ 8 4-0-15 1412-1703

1988-89 ΑΠΟΛΛΩΝ 6 10-0-15 2054-2151

1989-90 ΑΠΟΛΛΩΝ 8 12-0-16 2324-2513

1990-91 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 3-0-19 1775-2000

1991-92 - - - -

1992-93 ΑΠΟΛΛΩΝ 10 9-0-21 2257-2398

1993-94 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 7-0-19 1878-2063

1994-95 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 10-0-19 2150-2337

1995-96 ΑΠΟΛΛΩΝ 8 14-0-16 2360-2437

1996-97 ΑΠΟΛΛΩΝ 7 14-0-17 2343-2336

1997-98 ΑΠΟΛΛΩΝ 6 15-0-16 2434-2451

1998-99 ΑΠΟΛΛΩΝ 13 8-0-18 1785-1916

1999-00 - - - -

2000-01 - - - -

2001-02 - - - -

2002-03 - - - -

2003-04 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 9-0-17 2064-2184

2004-05 ΑΠΟΛΛΩΝ 9 11-0-15 2112-2164

2005-06 ΑΠΟΛΛΩΝ 10 10-0-16 2024-2068

2006-07 ΑΠΟΛΛΩΝ 13 6-0-20 1901-2124

2006-07 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10 10-0-16 1810-1877

2007-08 Ολυμπιάδα 14 3-0-23 1793-2258

2008-09 - - - -

2009-10 - - - -

2010-11 - - - -

2011-12 - - - -

2012-13 ΑΠΟΛΛΩΝ 8 11-0-17 2087-2153

2013-14 ΑΠΟΛΛΩΝ 8 11-0-17 2002-2130

2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ 10 10-0-16 1771-1888

2015-16 ΑΠΟΛΛΩΝ 10 9-0-17 1797-1952

2016-17 ΑΠΟΛΛΩΝ 13 7-0-19 1799-1959

2016-17 Προμηθέας 9 10-0-16 1857-1930

2017-18 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3 19-0-9 2215-2162

2018-’19 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2 21-0-12 2777-2717

2019-‘20 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4 13-0-7 1449-1436

2020-‘21 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3 21-0-13 2722-2649

2021-΄22 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3 17-0-17 2678-2746

2021-΄22 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 8-0-16 1748-1913

2022-‘23 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 5 13-0-12 1917-1930

2022-‘23 ΑΠΟΛΛΩΝ 11 5-0-17 1530-1745

2023-‘24 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4 16-11 2264-2160

2023-‘24 ΑΠΟΛΛΩΝ 12 3-0-19 1460-1848

2024-‘25 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4 13-15 2224-2320

2025-‘26ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΖΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1927-28



1928-29



1929-30



1934-35



1935-36



1936-37



1938-39



1939-40



1945-46



1946-47



1948-49



1949-50



1950-51



1952-53



1953-54



1954-55



1956-57

-

1957-58

ΕΑΠ

1958-59

ΑΠΟΛΛΩΝ

1959-60

ΕΑΠ

1960-61

ΕΑΠ

1961-62

ΕΑΠ

1962-63

ΔΔ

1963-64

-

1964-65

ΕΑΠ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1965-66

ΕΑΠ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1966-67

ΕΑΠ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1967-68

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1968-69

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1969-70

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1970-71

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1971-72

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1972-73

ΑΠΟΛΛΩΝ

1973-74

ΑΠΟΛΛΩΝ

1974-75

ΑΠΟΛΛΩΝ

1975-76

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΑΠ

1976-77

ΕΑΠ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1977-78

ΕΑΠ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1978-79

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΑΠ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1979-80

-

1980-81

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1981-82

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1982-83

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΑΠ

1983-84

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1984-85

ΕΑΠ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1985-86

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΕΑΠ

1986-87

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1987-88

-

1988-89

-

1989-90

-

1990-91

-

1991-92

ΑΠΟΛΛΩΝ

1992-93

-

1993-94

-

1994-95

-

1995-96

-

1996-97

-

1997-98

-

1998-99

-

1999-00

ΑΠΟΛΛΩΝ

2000-01

ΑΠΟΛΛΩΝ

2001-02

ΑΠΟΛΛΩΝ

2002-03

ΑΠΟΛΛΩΝ

2003-04

-

2004-05

-

2005-06

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2006-07

-

2007-08

ΑΠΟΛΛΩΝ

2008-09

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ

2009-10

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2010-11

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2011-12

ΑΠΟΛΛΩΝ

2012-13

-

2013-14

-

2014-15

-

2015-16

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2016-17

-

2017-18

ΑΠΟΛΛΩΝ

2018-’19

ΑΠΟΛΛΩΝ

2019-‘20

ΑΠΟΛΛΩΝ

2020-‘21

ΑΠΟΛΛΩΝ

2021-΄22

-

2022-‘23

-

2023-‘24

-

2024-‘25

-

2025-‘26

-

* Όπου υπάρχει - δεν υπάρχει συμμετοχή, όπου υπάρχει κενό δεν διεξήχθη το πρωτάθλημα



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΖΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1927-28



1928-29



1929-30



1934-35



1935-36



1936-37



1938-39



1939-40



1945-46



1946-47



1948-49



1949-50



1950-51



1952-53



1953-54



1954-55



1956-57



1957-58



1958-59



1959-60



1960-61



1961-62



1962-63



1963-64



1964-65



1965-66



1966-67



1967-68



1968-69



1969-70



1970-71



1971-72



1972-73



1973-74

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1974-75

ΕΑΠ

1975-76

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

1976-77

-

1977-78

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

1978-79

-

1979-80

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1980-81

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1981-82

-

1982-83

ΠΑΤΡΕΑΣ

1983-84

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

1984-85

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

1985-86

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

1986-87

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

1987-88

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1988-89

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1989-90

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1990-91

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1991-92

-

1992-93

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1993-94

-

1994-95

-

1995-96

-

1996-97

-

1997-98

-

1998-99

-

1999-00

-

2000-01

-

2001-02

-

2002-03

-

2003-04

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2004-05

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2005-06

-

2006-07

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2007-08

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2008-09

-

2009-10

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2010-11

-

2011-12

-

2012-13

ΕΣΠΕΡΟΣ/ΑΟΠΑ

2013-14

-

2014-15

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2015-16

ΕΣΠΕΡΟΣ/ΑΟΠΑ

2016-17

-

2017-18

-

2018-’19

ΓΛΑΥΚΟΣ

2019-‘20

-

2020-‘21

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

2021-΄22

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

2022-‘23

ΑΧΑΓΙΑ ’82

ΑΙΟΛΟΣ

2023-‘24

ΑΙΟΛΟΣ

2024-‘25

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

ΑΙΟΛΟΣ

2025-‘26

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΓΛΑΥΚΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

* Όπου υπάρχει - δεν υπάρχει συμμετοχή, όπου υπάρχει κενό δεν διεξήχθη το πρωτάθλημα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΖΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1927-28



1928-29



1929-30



1934-35



1935-36



1936-37



1938-39



1939-40



1945-46



1946-47



1948-49



1949-50



1950-51



1952-53



1953-54



1954-55



1956-57



1957-58



1958-59



1959-60



1960-61



1961-62



1962-63



1963-64



1964-65



1965-66



1966-67



1967-68



1968-69



1969-70



1970-71



1971-72



1972-73



1973-74



1974-75



1975-76



1976-77



1977-78



1978-79



1979-80



1980-81



1981-82



1982-83



1983-84



1984-85



1985-86



1986-87



1987-88

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΑΠ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΣΠΟΡΤΙΓΚ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

1988-89

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΑΠ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΣΠΟΡΤΙΓΚ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

1989-90

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΑΠ

ΣΠΟΡΤΙΓΚ

1990-91

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

ΕΑΠ

1991-92

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΑΠ

1992-93

ΕΑΠ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

1993-94

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΑΠ

1994-95

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

1995-96

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΑΠ

1996-97

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

1997-98

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

1998-99

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

1999-00

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

2000-01

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

2001-02

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΑΠ

2002-03

ΕΑΠ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

2003-04

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2004-05

ΕΑΠ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

2005-06

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

ΕΑΠ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2006-07

ΕΑΠ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

2007-08

ΕΑΠ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

2008-09

-

2009-10

ΕΑΠ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

2010-11

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΕΑΠ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΑΚΡΑΤΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2011-12

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2012-13

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

2013-14

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

2014-15

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

2015-16

ΑΚΡΑΤΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΓΛΑΥΚΟΣ

2016-17

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΚΡΑΤΑ

ΓΛΑΥΚΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ.ΑΟΠΑ

ΑΧΑΓΙΑ ΄82

2017-18

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΚΡΑΤΑ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΓΛΑΥΚΟΣ

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

ΕΑΠ

2018-’19

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΚΡΑΤΑ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

2019-‘20

ΓΛΑΥΚΟΣ

ΑΚΡΑΤΑ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

2020-‘21

ΓΛΑΥΚΟΣ

ΑΙΟΛΟΣ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΕΑΠ

2021-΄22

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΓΛΑΥΚΟΣ

ΑΙΟΛΟΣ

2022-‘23

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΓΛΑΥΚΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΟΠΑ

ΓΑΛΗΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

2023-‘24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

ΓΛΑΥΚΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΟΠΑ

2024-‘25

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ

ΓΑΛΗΝΗ

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

ΓΛΑΥΚΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΟΠΑ

2025-‘26

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΧΑΓΙΑ ‘82

* Όπου υπάρχει - δεν υπάρχει συμμετοχή, όπου υπάρχει κενό δεν διεξήχθη το πρωτάθλημα



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΕΖΟΝ 1η ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3η ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1927-28

1928-29

1929-30

1934-35

1935-36

1936-37

1938-39

1939-40

1945-46

1946-47

1948-49

1949-50

1950-51

1952-53

1953-54

1954-55

1956-57

1957-58

1958-59

1959-60

1960-61

1961-62

1962-63

1963-64

1964-65

1965-66

1966-67

1967-68 -

1968-69 -

1969-70 -

1970-71 -

1971-72 -

1972-73 -

1973-74 -

1974-75 -

1975-76 -

1976-77 -

1977-78 -

1978-79 -

1979-80 -

1980-81 -

1981-82 -

1982-83 -

1983-84 - ΑΠΟΛΛΩΝ

1984-85 - ΕΑΠ

1985-86 - -

1986-87 - -

1987-88 - - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1988-89 - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -

1989-90 - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -

1990-91 - - -

1991-92 - - -

1992-93 - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1993-94 - - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1994-95 - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ -

1995-96 - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -

1996-97 - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -

1997-98 - - -

1998-99 - - -

1999-00 - - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2000-01 - - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2001-02 - - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2002-03 - - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2003-04 - ΕΑΠ

2004-05 - ΕΑΠ

2005-06 - ΕΑΠ

2006-07 - ΕΑΠ

2007-08 - ΕΑΠ

2008-09 - -

2009-10 - -

2010-11 - ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

2011-12 - ΑΠΟΛΛΩΝ

2012-13 - -

2013-14 - -

2014-15 - ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

2015-16 - ΕΣΠΕΡΟΣ/ΑΟΠΑ

2016-17 - ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

2017-18 - ΕΣΠΕΡΟΣ/ΑΟΠΑ

2018-’19 - ΕΣΠΕΡΟΣ/ΑΟΠΑ

2019-‘20 - -

2020-‘21 - -

2021-΄22 - -

2022-‘23 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

2023-‘24 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2024-‘25 - -

2025-‘26 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

* Όπου υπάρχει - δεν υπάρχει συμμετοχή, όπου υπάρχει κενό δεν διεξήχθη το πρωτάθλημα