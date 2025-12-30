Η... Ψωροκώσταινα στην Ευρώπη

Δεν είναι εύκολο, όσο κι αν ομιλούμε περί ποδοσφαίρου και …ένδεκα αυτοί - ένδεκα εμείς, να υπάρχει ισορροπία ακόμα και στο κορυφαίο επίπεδο, το Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το φαβορί, όσο θα διατηρεί τον τίτλο της πιο ακριβής ομάδας. Οσα περισσότερα χρήματα έχει, τόσο πιο ακριβούς παίκτες θα αγοράζει. Άρα και πιο ποιοτικούς.

Σε μια εποχή που τα πάντα είναι χρήμα, το ποδόσφαιρο τείνει να γίνει όλο και πιο ταξικό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Transfermarkt (Νοέμβριος 2025), ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη αξία στην Stoiximan Super League, με την ομάδα να αποτιμάται στα 120 εκατ. ευρώ. Το 1/12 δηλαδή της Ρεάλ Μαδρίτης!

Ακολουθεί η κατάταξη των τεσσάρων κορυφαίων ελληνικών ομάδων βάσει συνολικής αξίας ρόστερ:

Κατάταξη Ομάδα Συνολική Αξία Αγοράς

1 Ολυμπιακός ~€119,95 εκατ.

2 ΠΑΟΚ ~€93,08 εκατ.

3 Παναθηναϊκός ~€92,10 εκατ.

4 ΑΕΚ ~€69,98 εκατ.

Συνολικά στην Super League

Αριθμός ομάδων: 14

Παίκτες: 449

Ξένοι: 248 Παίκτες 55,2%

ø-αξία αγοράς: 1,17 εκατ. €

ø-Ηλικία: 26,6

Πολυτιμότερος παίκτης: Γιάννης Κωνσταντέλιας 17 εκατ. €. Την τριάδα κλείνουν οι Χρήστος Μουζακίτης και Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού, που κοστολογούνται με 15 και 13 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι χρηματιστηριακές αξίες των ομάδων βγαίνουν από το σύνολο των αξιών των παικτών που έχουν στο ρόστερ τους. Όσο οι τιμές των παικτών ανεβαίνουν συνεπώς τόσο η αξία του συνόλου δείχνει ανοδική τάση.

Ωστόσο, το να ανέβει η αξία ενός παίκτη είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία, καθώς καθορίζεται από τις επιδόσεις του την παρούσα χρονική περίοδο, τη διοργάνωση που αγωνίζεται αλλά και τις διακρίσεις που έχει πετύχει η ομάδα του.

Σημειώνεται πως η ελληνική Super League είναι στα κορυφαία, 16o συγκεκριμένα, πιο ακριβό πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία της «Sportingpedia» που κατατάσσει τα πιο ακριβά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στον κόσμο με βάση τη συνολική αξία αγοράς των ομάδων τους (Financial Giants in World Football: Ranking the Most Valuable Leagues).

Συνολικά 11 ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα έχουν ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη συνολική αποτίμηση της αγοράς, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια οικονομική επιρροή του αθλήματος.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η αγγλική Premier League (11,70 δις. ευρώ), το πιο ακριβό πρωτάθλημα στον κόσμο, αξίζει περισσότερο από τη La Liga (5,290) και τη Serie A (5,070) μαζί, πρωταθλήματα που καταλαμβάνουν τις δύο επόμενες θέσεις στο βάθρο.

Το 11ο πρωτάθλημα που ξεπερνά σε αξία το 1 δισ. ευρώ είναι αυτό της Σαουδικής Αραβίας (1,020).

Τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα-Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga (4,48 δισεκατομμύρια ευρώ) και Ligue 1 (3,52 δισεκατομμύρια ευρώ)-παραμένουν τα πιο κυρίαρχα οικονομικά

Εκτός Ευρώπης, η Serie A της Βραζιλίας (1,63 δισεκατομμύρια ευρώ), η Major League Soccer (1,24 δισεκατομμύρια ευρώ) και η Saudi Pro League (1,02 δισεκατομμύρια ευρώ) είναι τα μόνα πρωταθλήματα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία.

Η Saudi Pro League είναι το μόνο ασιατικό πρωτάθλημα στον σύλλογο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική επένδυσή του σε παίκτες κορυφαίας κατηγορίας

Η Liga Portugal της Πορτογαλίας (1,59 δισεκατομμύρια ευρώ), η ολλανδική Eredivisie (1,28 δισεκατομμύρια ευρώ) και η Super Lig της Τουρκίας (1,15 δισεκατομμύρια ευρώ) κατατάσσονται επίσης μεταξύ των πιο πολύτιμων πρωταθλημάτων στον κόσμο.

Το πρωτάθλημσ MLS (1,24 δισεκατομμύρια ευρώ) έχει υψηλότερη συνολική αξία αγοράς από το Saudi Pro League (1,02 δισεκατομμύρια ευρώ), αλλά το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει υψηλότερη μέση αποτίμηση της ομάδας (56,67 εκατομμύρια ευρώ έναντι 41,33 εκατομμύρια ευρώ)



Τα πιο ακριβά πρωταθλήματα της Νότιας Αμερικής-η Serie A της Βραζιλίας, η Primera División της Αργεντινής (962 εκατομμύρια ευρώ) και η Liga Dimayor της Κολομβίας (225 εκατομμύρια ευρώ)-ξεπερνούν τα περισσότερα ασιατικά και αφρικανικά πρωταθλήματα σε συνολική αποτίμηση

Κανένα αφρικανικό πρωτάθλημα δεν έχει ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την Betway Premiership της Νότιας Αφρικής (170,08 εκατομμύρια ευρώ) να είναι η ακριβή διοργάνωση της ηπείρου

O ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗ SUPER LEAGUE

Ομάδα Ρόστερ ø-Ηλικία Ξένοι ø-αξία αγοράς Συνολική αξία αγοράς

Ολυμπιακός 31 26,6 21 3,87 εκατ. € 119,95 εκατ. €

ΠΑΟΚ 32 26,9 19 2,91 εκατ. € 93,08 εκατ. €

Παναθηναϊκός 33 28,0 24 2,79 εκατ. € 92,10 εκατ. €

ΑΕΚ 32 28,2 22 2,19 εκατ. € 69,98 εκατ. €

Άρης 31 27,1 22 1,27 εκατ. € 39,40 εκατ. €

ΟΦΗ 35 24,4 12 414 χιλ. € 14,50 εκατ. €

ΑΕ Κηφισιά 34 26,4 18 409 χιλ. € 13,90 εκατ. €

Παναιτωλικός 31 25,5 17 434 χιλ. € 13,45 εκατ. €

Πανσερραϊκός 37 24,7 18 348 χιλ. € 12,88 εκατ. €

Λεβαδειακός 32 26,5 18 377 χιλ. € 12,05 εκατ. €

Αστέρας Ακτωρ 26 29,0 16 459 χιλ. € 11,93 εκατ. €

Ατρόμητος 28 26,8 13 398 χιλ. € 11,15 εκατ. €

ΑΕΛ Novibet 36 26,8 15 288 χιλ. € 10,35 εκατ. €

Βόλος ΝΠΣ 31 25,7 13 297 χιλ. € 9,20 εκατ. €

O ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE

Ομάδα Ομάδα ø-Ηλικία αξία αγοράς ø-αξία αγοράς

Ρεάλ Μαδρίτης 25 26,0 1,40 δις. € 56,04 εκατ. €

Άρσεναλ 25 25,8 1,31 δις. € 52,56 εκατ. €

Μάντσεστερ Σίτι 26 26,4 1,21 δις. € 46,64 εκατ. €

Λίβερπουλ 26 25,8 1,15 δις. € 44,39 εκατ. €

Παρί Σεν Ζερμέν 24 23,7 1,15 δις. € 47,81 εκατ. €

Τσέλσι 31 23,6 1,14 δις. € 36,66 εκατ. €

Μπαρτσελόνα 23 25,6 1,11 δις. € 48,17 εκατ. €

Μπάγερν Μονάχου 25 26,7 951,65 εκατ. € 38,07 εκατ. €

Τότεναμ 29 25,4 920,60 εκατ. € 31,74 εκατ. €

Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ 29 27,5 751,83 εκατ. € 25,93 εκατ. €

Ίντερ Μιλάνου 25 28,7 693,80 εκατ. € 27,75 εκατ. €

Ατλέτικο Μαδρίτης 24 27,7 623,80 εκατ. € 25,99 εκατ. €

Γιουβέντους 26 26,8 602,70 εκατ. € 23,18 εκατ. €

Νάπολι 28 28,0 503,30 εκατ. € 17,98 εκατ. €

Μπορούσια Ντόρτμουντ 28 26,1 500,50 εκατ. € 17,88 εκατ. €

ΠΗΓΗ