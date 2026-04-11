Ένας 50χρονος Πατρινός πρώτος σκόρερ στη Β' Εθνική χάντμπολ!

Ένας 50χρονος, ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος της Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ με 126 γκολ πρώτος σκόρερ στην Β’ εθνική ανδρών του νοτίου ομίλου περιόδου 2025-26.

Δεύτερος ο 21 χρονών Ζήσης - Έκτορας Χήνος του Π.Ο. Καλλιθέας Έσπερος με 124 γκολ.

Τρίτος ο 26χρονος Αλέξανδρος Τσάνινος του Α.Σ. Ολύμπιος Δίας Ασπροπύργου με 105 γκολ.

Στα 32 χρόνια συνεχής παρουσίας της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας στα πρωταθλήματα χάντμπολ ανδρών Ο.Χ.Ε. όλων των κατηγορών που έχει συμμετάσχει η Πατρινή ομάδα, έχει δώσει μέχρι σήμερα 428 αγώνες και ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος είναι στον σύλλογό του πρώτος με 305 συμμετοχές.

Επίσης είναι πάλι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της ομάδας της Πάτρας με 1.984 γκολ!

Ένας πρώτος σκόρερ 50χρονος, είναι ένα ρεκόρ που μέχρι σήμερα διαχρονικά στην Ελληνική Χειροσφαίριση δεν έχει ξανά συμβεί... τουλάχιστον σε επίπεδο Β' εθνικής κατηγορίας ανδρών.

Ο Αλέξης είναι ο τέταρτος αδερφός της οικογένειας Παπαγιαννοπούλου στην Πάτρα, ο πρώτος ο Κώστας, ο δεύτερος ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος και ο τρίτος ο Σάκης, όπου όλοι τους έχουν ασχοληθεί με το χάντμπολ, έχοντας καταγράψει ανα το Πανελλήνιο ο καθένας την δικιά του ξεχωριστή ιστορία.

Εκτός από την Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ έχει αγωνισθεί και στους συλλόγους Α.Π.Σ. Ολυμπιακό Πατρών, Α.Σ. Ηρακλή Πατρών και Αναγέννηση Άρτας καθώς για αρκετά χρόνια και σε διάφορες ομάδες Beach Handball